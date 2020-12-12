الزراعة تحذر: حالة عدم استقرار بالطقس حتى نهاية الأسبوع

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، إن حالة من عدم الاستقرار في الطقس، بداية من غدًا الأحد وحتى نهاية الأسبوع تشهدها البلاد.

وأضاف، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد حالة من ارتفاع في درجات الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام على كافة الأنحاء، مع رياح مثيرة للرمال والأتربة علي أماكن متفرفة من البلاد، خاصة السواحل الشمالية الغربية والشرقية ومناطق الدلتا والقاهرة وشمال الصعيد ووسط سيناء خلال الساعات القادمة.

وأشار، إلى أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة سوف تستمر حتى يوم الأربعاء على مناطق متفرقة يصاحبها تدهور الرؤية على الطرق، ثم انخفاض كبير في درجات الحرارة بداية من الاثنين وحتى نهاية الأسبوع.

وتابع "فهيم"، أنه من المتوقع سقوط أمطار، حيث يبدأ تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد بداية من فجر الأحد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الغربية للبلاد ما بين متوسطة الشدة والغزيرة، وتباعًا وبمرور الوقت يمتد تأثيرها إلى شمال الدلتا حتى بورسعيد والوجه البحري ثم باقي مدن ومحافظات الدلتا والقاهرة وشمال ووسط سيناء ثم الإسماعيلية والسويس والغردقة ورأس غارب.

ولفت إلى أنه يتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على كل المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وكذا على الضبعة والبحيرة ودمياط ودمنهور وجمصة والدقهلية وبورسعيد، وأمطار متوسطة على وسط وجنوب الدلتا والقاهرة والإسماعيلية والسويس والغردقه ورأس غارب.

وفيما يتعلق بمحافظات محافظات الصعيد، سوف تشهد نشاط للرياح عليها وانخفاض في درجات الحرارة لكن لا توجد فيها فرص لسقوط الأمطار، مؤكدًا أن الطقس سوف يبدأ فى التحسن اعتبارًا من مساء يوم الجمعة القادم.

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، من أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، خلال الفترة من الأحد الموافق 13 ديسمبر وحتى الأربعاء 16 ديسمبر.

كما أعلنت الهيئة، حالة الطقس المتوقعة على غالبية المناطق، مشيرة إلى وجود ارتفاع وانخفاض بدرجات الحرارة على عدد من المناطق، ونشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة.