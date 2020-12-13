وزيرا الزراعة وقطاع الأعمال يبحثان تطوير منظومة القطن

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لبحث تطوير منظومة القطن المصري.

وناقش الوزيران المشكلات التي تواجه المزارعين وسبل حلها من أجل تحقيق أعلى إنتاجية في الموسم الجديد.

ووجه وزير الزراعة بتوفير تقاوي القطن قبل شهر على الأقل من بداية موسم الزراعة، كما وجه بتشديد الرقابة على منافذ البيع والتوزيع ومنع تداول أي بذور غير معتمدة نهائيا مع التنببه على الجمعيات الزراعية بتوعيه المزارعين بعدم شراء أي بذور مجهولة المصدر، والاعتماد على بذور وزارة الزراعة.

وأشار القصير إلى أن البذور منزوعة الزغب التي استنبطها معهد القطن تُعد خطوة في إطار تحسين جودة البذور حيث يتم نزع زغب البذور مع استبعاد البذور غير الناضجة، وبالتالي تتعدى نسب الإنبات 97٪، وهي تتميز بشكلها المختلف عن البذور غير المعتمدة.

القصير أكد أيضا على ضرورة توفير جميع مستلزمات الإنتاج الجيدة من التقاوي والأسمدة والمبيدات بأسعار مناسبة، مع تكثيف حملات الرقابة والتفتيش لحماية المزراعيين من الغش والسوق السوداء.

من جانبه، أشار هشام توفيق وزير قطاع الأعمال إلى الجهود المبذولة للنهوض بالقطن المصري، ومنها تطوير منظومة التداول والتجارة، والتي تم تطبيقها الموسم الحالي في 4 محافظات من خلال تحديد مراكز لاستلام الأقطان من المزارعين مباشرة والمزايدة عليها بهدف تحسين جودة ونظافة القطن وكذلك وتحقيق عائد ملائم للمزارعين.

كما أشار توفيق إلى تحديث محالج القطن بما يضاعف الطاقة الإنتاجية ويضمن إنتاج أقطان شعر خالية تمامًا من الشوائب والملوثات، حيث تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل أولى المحالج المطورة في الفيوم، وجاري الانتهاء من تطوير 3 محالج أخرى قريبًا في الشرقية والغربية والبحيرة، ويضاف إليها 3 محالج أخرى مطورة العام المقبل.

حضر الاجتماع بعض قيادات وزارتي الزراعة وقطاع الاعمال وبعض مزارعي القطن