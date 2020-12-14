عبد الرحمن أبو زهرة: "قف للممثل وفه التبجيلا كاد الممثل أن يكون رسولا"

أقيم قبل قليل، حفل افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية بمسرح النهار بوسط البلد، وتم فيه تكريم الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، حيث قدم التكريم مفيد عاشور.

وعرض في التكريم فيلما تسجيليا لأبو زهرة بعنوان "درويش الفن" وحكى خلال التكريم عن مسلسل "لن اعيش في جلباب أبي"، وقال إنه لا يهتم بمسافة الدور وأنه ظهر 10 حلقات فقط في المسلسل وكان أكثر الأدوار التي صنعت جماهيريته.

وأعرب عبدالرحمن أبو زهرة عن سعادته لتكريمه بمهرجان المهن التمثيلية، وقال إنه تمتع بحماس كبير جعله يريد أن يعود مرة أخرى للعمل على خشبة المسرح.

وقال إن الممثل صاحب رسالة، وأنه دائما يقول: "قف للممثل وفه التبجيلا كاد الممثل أن يكون رسولا".

وحرص على حضور حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان "نقابة المهن التمثيلية" بمسرح النهار بوسط القاهرة، عدد كبير من الفنانين، منهم أشرف زكي رئيس المهرجان وسامح بسيوني مدير المهرجان وإيهاب فهمي وعزوز عادل ومنير مكرم وإبراهيم فخر ومفيد عاشور وأحمد كشك بالإضافة إلى عبدالرحمن أبو زهرة ليتسلم تكريمه وعدد كبير من الفنانين وأعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية.

وقال أشرف زكي، في كلمته، إن المهرجان من أجل اكتشاف عدد كبير من الفنانين الشباب خريجي المعاهد الفنية، مشيرا أن المهرجان يخرج إلى النور بأقل الإمكانيات.

يقام الافتتاح حاليا، عل مسرح "النهار"، باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، حيث حرص جميع الحضور على ارتداء الكمامات، ومراعاة المسافات أثناء التواجد داخل القاعة، بالإضافة إلى قياس درجات الحرارة قبل الدخول من البوابات لجميع الحضور.

وبدأ حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان "نقابة المهن التمثيلية"، منذ قليل، بحضور أشرف زكي وعبدالرحمن أبو زهرة، بمسرح النهار بوسط القاهرة.