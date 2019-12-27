يكرم مهرجان نقابة المهن التمثيلية، يوم الثلاثاء المقبل، النجمة لبلبه، عن مجمل أعمالها ولما قدمته للفن في السنوات الماضية، وذلك على مسرح النهار بشارع القصر العينى، ضمن فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان.

يذكر أن مهرجان نقابة المهن التمثيلية، يرأسه الدكتور أشرف زكي، ومدير المهرجان المخرج سامح بسيوني، ونائب مدير المهرجان الفنانة منه بدر تيسير، ويشارك في هذه الدورة 10 عروض مسرحية.

يرأس لجنة تحكيم المهرجان، دكتور سامح مهران، رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، وتضم اللجنة فى عضويتها المخرج أحمد شفيق، السيناريست محمد سليمان عبدالمالك، الفنانة هالة فاخر، أستاذ السينوغرافيا دكتور صبحي السيد، المخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، المخرج محمد مرسي، المخرج مصطفى فكري والمخرج مرقس عادل.

وكان المهرجان قد كرم أيضا الفنان القدير حسن حسني، وسط حضور مجموعة من النجوم كان في مقدمتهم محمد سعد ومحمد هنيدى.