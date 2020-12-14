"المجمع الانتخابي" يواصل التصديق الرسمي على نتائج الانتخابات الأمريكية

يواصل المجمع الانتخابي الأميركي عملية التصويت الرسمي للتصديق على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بمنصب الرئيس المقبل للولايات المتحدة، في حين يواصل الرئيس ترمب رفض نتيجة الانتخابات حتى مع استمراره في خسارة القضايا التي رفعها في المحاكم.

وتم الانتهاء من التصويت في عدد من الولايات، حيث يجتمع المندوبون بشكل عام في عواصمها، ولكن من المرجح أن يتم تأكيد فوز بايدن فقط بعد أن تدلي كاليفورنيا، على الساحل الغربي، بأصواتها بعد ظهر اليوم بتوقيت الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يحصل بايدن على 306 أصوات حيث صادقت جميع الولايات على نتائج انتخابات 3 نوفمبر الماضي.

ويوزع نظام المجمع الانتخابي أصوات المندوبين الـ 538 على كل ولاية بناء على حجم السكان. ويكون الفائز في الانتخابات الرئاسية هو المرشح الذي يحصل على أصوات أكثر من 270 مندوبا.

منح المجمع الانتخابي بايدن أصوات مينيسوتا ليصبح الإجمالي حتى الآن كما كشف مراسل العربية 202 مقابل 174 صوتا لترمب كما ثبت المجمع الانتخابي، الاثنين، فوز جو بايدن في إلينوي ونيفادا ونيوهامشير وديلاوير بـ 36 صوتا فيما ناحية أخرى، صوت المجمع الانتخابي لدونالد ترمب في إنديانا وأيوا ومسيسبي وأركنساس بـ 56 صوتا.

وفي تطور، منح المجمع الانتخابي أصوات ولاية جورجيا الـ 16 إلى بايدن. أما أصوات ولاية أوهايو الـ 18 فكانت في صالح ترمب.

ويدلي أعضاء المجمع الانتخابي الأميركي بأصواتهم، اليوم الاثنين، لاختيار رئيس الولايات المتحدة ونائبه، في اجتماع الهيئة الانتخابية بعواصم الولايات، بحسب ما ينص الدستور، لإضفاء صفة رسمية على فوز بايدن، الذي من المتوقع أن يحصل على 306 أصوات، مقابل 232 صوتا للرئييس ترمب.

يلي ذلك اجتماع الكونجرس في 6 من الشهر المقبل، لفرز الأصوات والتصديق بشكل نهائي على اسم الرئيس المقبل ونائبه.