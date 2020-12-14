باحثة سياسية: ترامب فقد كل فرص الاعتراض القضائي على نتيجة الانتخابات

قالت هديل عويس، الكاتبة والباحثة السياسية، إن المحكمة الدستورية العليا تعد هي الجهة الأعلى في أمريكا، والرئيس دونالد ترامب بعد أن حاول في عدة محاكم مبدئية ومحلية، رفضت قضاياه، ذهبت ولاية تكساس باسمه إلى المحكمة الدستورية، لكنها رفضت بالإجماع هذه القضية، وبالتالي لم يعد ترامب يملك أي مسار قضائي للانقلاب على النتيجة التي جاءت بها صناديق الاقتراع، مشيرة إلى أن ترامب كان يعول على المحكمة العليا الدستورية، لأنه أعتقد أن المحافظين في المحكمة سينحازون له، لكنه تفاجئ، بعدم حدوث ذلك.

وأضافت "عويس"، خلال لقاء عبر "Skype"، مع برنامج "أحداث اليوم" المذاع على شاشة "extra news"، تصويت المجمع الانتخابي الأمريكي لجو بايدن اليوم الأثنين، كان أخر صفحة في رحلة الانتخابات الأمريكية لعام 2020، حتى الرئيس ترامب نفسه كان قد قال قبل أسابيع، إذا ما صوت المجمع الانتخابي إلى بايدن فأنا سأعترف بالنتيجة.

وتابعت: "وقد كان ذلك المتوقع، فلا أتوقع أن يكون هناك أي مفاجآت، فهؤلاء المندوبون من المجمعات الانتخابية دورهم الدائم هو نقل النتيجة التي صوتت عليها ولايتهم، وعلى الرغم من أن القانون في 14 ولاية أمريكية يحق للمندوبين فيها أن يغيروا النتيجة، ولكن هذا لا يحدث عادة، وبالتالي نتوقع التصديق رسميا على فوز بايدن".

واستطردت: "نتيجة هذه الانتخابات تأكدنا منها أكثر من مرة، لأن الرئيس ترامب رفع أكثر من 30 قضية في محاكم فيدرالية، بعدد من الولايات التي خسر بها، وعلى أثر ذلك بعض الولايات أعادت إحصاء البطاقات الانتخابية 3 مرات، وبالتالي فالنتيجة المتوقعة هو فوز بايدن ولا يتوقع أن تظهر أي نتائج مخالفة".