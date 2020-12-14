عاجل.. ترامب يعلن بدء تلقي أول لقاح مضاد لكورونا في أمريكا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدء تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا رسميا.

وهنأ ترامب الولايات المتحدة والعالم أجمع بهذه البداية، وغرد على "توتير": "إعطاء أول لقاح.. مبروك أمريكا.. تهانينا للعالم"

هذا هو أول لقاح مضاد لكوفيد-19 يجري التصريح باستخدامه في الولايات المتحدة.

وكانت بريطانيا وكندا وثلاث دول أخرى، صرّحت بالفعل باستخدام اللقاح الذي طورته شركتا فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية.