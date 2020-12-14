عاجل.. ترامب يعلن بدء تلقي أول لقاح مضاد لكورونا في أمريكا
كتب:
إلهام زيدان
05:01 م | الإثنين 14 ديسمبر 2020
ترامب
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدء تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا رسميا.
وهنأ ترامب الولايات المتحدة والعالم أجمع بهذه البداية، وغرد على "توتير": "إعطاء أول لقاح.. مبروك أمريكا.. تهانينا للعالم"
هذا هو أول لقاح مضاد لكوفيد-19 يجري التصريح باستخدامه في الولايات المتحدة.
وكانت بريطانيا وكندا وثلاث دول أخرى، صرّحت بالفعل باستخدام اللقاح الذي طورته شركتا فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية.