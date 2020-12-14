هالة السعيد: مصر تقدمت 9 مراتب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر استطاعت خلال عام 2020، أن تصل إلى المرتبة 83 من إجمالي 166 دولة، على مستوى تحقيق أهداف الأمم المتحدة الخاصة بالتنمية المستدامة، بعد أن كانت في المرتبة 92 خلال عام 2019، حيث تقدمت بتسع مراتب كاملة.

وأوضحت "السعيد" خلال مداخلة هاتفية، مع قناة "extra news"، أن استراتيجية التنمية المستدامة، تم إعلانها منة قبل الأمم المتحدة في 2015، وتضع فيها 17 هدفا، من المفترض أن دول العالم أجمعها تحاول الوصول إليها في 2030، وكل دولة تضع لها أجندة وطنية وفقا لهذه الأهداف.

وتابعت، "مصر عملت أجندة دولية، تضع عليها أهداف وفقا لأولوياتها التي تتوافق بالأساس مع 17 هدفا أمميا، محددة من قبل الأمم المتحدة، وتم إعلان هذه الاستراتيجية في 2016، بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وهو ما يؤكد على الدعم السياسي للرؤى والخطط طويلة المدى".

وأشارت إلى أن "الوزارة تتابع بشكل مستمر، إحنا وافقين فين ورايحين فين، وذهبنا مرتين الأمم المتحدة، وعرضنا تقارير بما حققناه حتى الآن، وحصدنا إشادة كبيرة، وثناء على الدور والتطوير الذي تقوم به مصر في كافة المجالات".

وأردفت "السعيد"، "نحن اليوم في عام 2020، قبل 10 سنوات من تحقيق الأهداف الأممية 2030، ومن المهم أن نتابع كل المؤشرات المحلية والإقليمية والدولية، لنقف على وضعنا الحقيقي".