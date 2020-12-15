عضو بـ"الديمقراطي": ترامب أيقن بهزيمته.. ويمارس لعبة لجمع الأموال

قال مهدي عفيفي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إنه لا يمكن تغيير رأي المصوتين في المجمع الانتخابي بناء على دستور هذه الولايات، ولا بد من الأخذ بالاعتبار أنه يوجد بأمريكا 50 ولاية بـ50 دستورا وقانونا ويختلف قلبا وقالبا في العملية الانتخابية وكأننا نعمل داخل 50 دولة، وهناك بعض الولايات التي تسمح قوانينها لأعضاء المجمع الانتخابي أن يختاروا دون العودة إلى الرأي العام وعدد هذه الولايات في حدود 10 ولايات، ولكن هناك ولايات أخرى مثل ولاية مين التي تسمح بتقسيم اختيارات المجمع الانتخابي.

وأضاف عفيفي من خلال لقاء عبر "فيديو كونفرانس" على قناة الغد، أنه لا يمكن الحديث بأي شكل من الأشكال من احتمالية تغيير المجمع الانتخابي لأن هذا المجمع الانتخابي مسؤول أمام الولاية وليس أمام الحكومة الفيدرالية، ومما حدث الآن أن ترامب جعل هذه الأمور كلها مفتوحة حتى يتعلم الجميع أن هذه الانتخابات ليست بالبساطة التي يتخيلها البعض، والآن رأينا على مرأى ومسمع من العالم أجمع كيف صوتت بعض ولايات مثل بنسلفانيا وغيرها ومن هم هؤلاء المصوتون وكيف يصوتون وكيف يقسمون اليمين على حفظ الدستور.

وأشار عفيفي إلى أن التهديدات التي تطلق من أنصار ترامب لأنه يحاول بأي شكل من الأشكال تغيير الانتباه ولكنه أيقن وقد قالها أنه هزم، وما يقوم به ترامب الآن هو لعبة جديدة لجمع الأموال من مؤيديه من المغيبين والتي تعدت الـ200 مليون إلى الآن، بحجة إقامة دعاوى قضائية.

وأوضح أن ترامب مدان إلى الآن بأكثر من 450 مليون واعتقد أن ما بعد الانتخابات سنرى ونسمع بعد أن تفصح مدينة نيويوك عن أحقية ترامب الغير واقعي وهو محتاج لهذه الأموال لأن بعد خروجه من البيت الأبيض سيسعى إلى الدفاع عن نفسه لأن هذه الأموال جمعت تحت بند الدفاع عن الانتخابات وليس في الحملة الانتخابية وليست في أي شيء آخر.