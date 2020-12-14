عضو بـ"تنسيقية الأحزاب" بعد فوزها: لن نكون صوتا واحدا في البرلمان

قالت الكاتبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن أعضاء التنسيقية الناجحين في البرلمان لن يكونوا صوتا واحدا، ولكن سيكون هناك أكثر من صوت، وأكثر من رأي، ويحاولون الحفاظ على هذا التنوع، ووجودهم داخل المجلس سيظهرهم بشكل جديد، وأنهم ليسوا بنفس الرأي.

وأضافت "أميرة"، في لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الإثنين، أن الشباب الموجودين لديهم خبرة سياسية كبيرة، واحتكوا بالمواطن، ويرغبون في تقديم استجوابات حقيقية، وطلبات إحاطة حقيقية، ولا ينتظرون ضغط الـ"سوشيال ميديا"، موضحة أن أغلبهم من الطبقة المتوسطة، وهم أكثر فئة ستعبر عن هموم الناس.

وأكدت عضو مجلس النواب، أنهم يسعون إلى سن تشريع قوانين تمس حياة المواطن، لأننا لدينا مشكلة في عدم تطبيق القوانين.

وعن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالتحول إلى دولة مدنية حديثة، قالت إن الرئيس عندما وجه بذلك هذا يعني أننا نحتاج إلى المزيد من الشفافية والحريات، واستكمال المؤسسات المدنية، ونحتاج إلى الرأي والرأي الآخر، مؤكدة أن هذا لا يعني أننا لسنا ودولة ديمقراطية حديثة، موضحة أنه علينا دور كبير في تطوير الحياة السياسية، ونسعى إلى تغيير قوانين الأحزاب ليكون لدينا أحزاب حقيقية.

وفي سياق منفصل، أصدر المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 90 لسنة 2020، بشأن إعلان نتيجة انتخابات جولة الإعادة في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وتضمن القرار، إعلان نتيجة انتخابات جولة الإعادة في المرحلة الثانية لانتخابات النواب، وإعلان أسماء النواب الفائزين.

وأظهر القرار حصول حزب مستقبل وطن على 53 مقعداً، وحصول مرشحين مستقلين على 37 مقعداً، وحصل حزب الشعب الجمهوري على 5 مقاعد، فيما حصل حزب الوفد الجديد على مقعدين، وحصل كل من حزب التجمع الوطني التقدمي والمؤتمر ومصر الحديثة على مقعد وحيد لكل حزب.