تنسيقية شباب الأحزاب تنعى نبيل فاروق: وداعا رجل المستحيل

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الكاتب الكبير نبيل فاروق، الذي وافته المنية مساء اليوم، عن عمر ناهز 64 عامًا، إثر أزمة قلبية.

وقالت التنسيقية في نعيها: "رحل عن عالمنا اليوم، أديب مصري عظيم، الكاتب الأشهر في الأدب البوليسي والخيال العلمي، تاركًا بصمةً مميزةً في كل قارئ عربي".

كان له دور كبير في إثراء المكتبة المصرية بالكثير من الإبداع، فحصل نبيل فاروق الذي درس الطب على أول جائزة في حياته وهو طالب في الصف الأول الثانوي، عن قصة قصيرة "النبوءة"، لتتوالى أعماله التي أثرت في أجيال عديدة، فظل أسمه محفورا في أذهان أجيال متعاقبة بسلسلة "رجل المستحيل"، التي شكلت وجدان الشباب، وصنعت صورة ذهنية عن ضابط المخابرات المصرية "أدهم صبري" الذي كان ومازال أيقونة تجسد الانتماء وحب الوطن.

وزرع نبيل فاروق بكتابته البسيطة التي تعلق بها الأطفال والشباب والكبار على مدار 160 عددا قدوة لأجيال، فلم يكن أدهم صبري تجسيدا لشخصية ضابط المخابرات الذي يقوم ببطولات عظيمة وينتصر للوطن فقط، بل كان رمزا وتجسيدا لحلم داعب عقول أجيال كاملة، في أن يكونوا أدهم صبري.

صنع نبيل فاروق، صورة ذهنية للمخابرات المصرية وأبطالها، صورة لم تفارق كل من قرأ له، وساهم في غرس روح الانتماء والتضحية، فجعل كل ضابط في المخابرات أدهم صبري.