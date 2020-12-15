بعد رحيل 400 نائب عن الفصل التشريعي الجديد.. مصير جلسة اليوم البرلمانية

تترقب الأنظار الجلسة البرلمانية لمجلس النواب المقرر عقدها اليوم "الثلاثاء" برئاسة الدكتور علي عبدالعال، ولا سيما في ظل تأكيدات أنها ستكون الجلسة الأخيرة من عمر دور الانعقاد السادس، ليبدأ بعدها المجلس فى استقبال الاعضاء الجدد للفصل التشريعى الجديد 2021، وذلك لاستخراج كارنيهات العضوية.

ووفقا للقانون، فإن المجلس الحالى مستمر فى عمله حتى يوم 9 يناير 2021، وتشهد الجلسة البرلمانية اليوم لحظات الوداع لنواب لم يحالفهم الحظ فى الاحتفاظ بمقاعدهم النيابية، ونواب آخرين لم يخوضوا الانتخابات من الأصل، وينضم إلى هذه الكتلة النواب المعينيين بقرار جمهورى.

ومن اللافت للنظر أن نحو 400 نائب من الفصل التشريعى الحالى سيغادرون مقاعدهم النيابية بلا رجعة، وهو ما يزيد الاهتمام بالجلسة البرلمانية اليوم، وأهمية اكتمال النصاب القانونى لعقدها.

ووفقا لنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقاً للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.

ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفى هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة ويخطِر به أعضاء المجلس. ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.

يجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانونى لم يكتمل، أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل هذا العدد فى الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.

وادرج المجلس على جدول اعمال الجلسة البرلمانية اليوم عددا من تقارير اللجنة التشريعية عن عدد من الاتفاقية لتحديد طريقة إقرارها وإحالتها إلى اللجان المختصة.

كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية حول الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، والموقع في سوتشي بتاريخ 17/10/2018.