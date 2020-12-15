أستاذ أمراض صدرية: الصين لم تعتمد اللقاح.. وأجازته للقطاع الطبي

قال الدكتور علي الوعري، أستاذ الأمراض الصدرية بمدينة ووهان الصينية، إن الحياة في المدينة عادت شبه طبيعية بعد حصر الإصابات وعزلها وتطبيق الإجراءات الاحترازية المتمثلة في ارتداء الكمامة وغسيل اليدين والتباعد الاجتماعي بعد تطبيق الحظر في المدينة.

وأضاف "الوعري" خلال اتصال عبر برنامج "سكاي بي" في برنامج "من مصر" المذاع على فضائية cbc ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، إنه لم يتم حتى الآن حقن سكان المدينة باللقاح الصيني "سينوفارم" لم يُصرح بالتطعيم له للجميع ولكن متاح للقطاع الطبي والحالات الحرجة ويعتمد على صناعات لقاحات تقنية آمنة للاستخدام وهي تنقية الفيروس المعطل "الميت" وهي تقنية مستخدمة منذ عدة سنوات لإنتاج لقاحات سابقة ولم يتم إتاحة هذا اللقاح المضاد لجميع السكان.

وتابع أستاذ الأمراض الصدرية بمدينة ووهان الصينية: "تم إجراء تجارب حيوية والتجارب السريرية على الحيوانات ثم على 192 شخص ثم على 466 شخصا ثم تعاونت الصين مع بعض الدول والتجارب الأولى والثانية أثبتت أمان اللقاح والثالثة أثبتت فعالية اللقاح وكثير من الصينين من بينهم دبلوماسيين وطلاب تم تطعيمهم بغرض السفر، الصين لم تعتمد هذا اللقاح رسميا ولكن أجارته للاستخدام الطارئ والسيطرة على الوباء ولا يمكن تطعيمه لتجربته على الأشخاص ومعرفة مدى تعافيهم لذلك فقد تعاونت مع دول في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية، والشركة تقدمت لطلب ترخيص منذ الأسبوع الماضي وتنتظر الموافقة من هيئة الغذاء والدواء الصينية التي تدرس جميع نتائج المرحلة الثالثة قبل الإعلان النهائي مبينا أن الدول التي أجازته لديها نتائج المرحلة الثالثة مدروسة من جانب وزارة الصحة بها، وقد اعتمدته جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وكثير من الدول أخذته واعتمدته دون وجود أي آثار جانبية للتطعيم".