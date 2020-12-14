أديب عن بدء تطعيم اللقاحات ببعض الدول: اليوم بداية نهاية كابوس كورونا

قال الإعلامي عمرو أديب، إن اليوم يُعد بداية النهاية لكابوس فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، حيث بدأ التطعيم في الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا، "إحنا الحمد لله داخلين على النهاية، الأمريكان نزلوا 3 ملايين جرعة لقاح، وعلى آخر ديسمبر، هيكونوا طعموا 30 مليون شخص، وعلى آخر مارس، هيبقى 100 مليون".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "MBC مصر"، أنه يأمل أن تستقر الأوضاع كون الفاكسين وُجد، " خلاص الناس هتتطعم، بس غالبية الناس هتطعم في الأخر، يعني على مارس أو إبريل، ده في الدول اللي اللقاح فيها جاهز على المكتب، الناس الأصحاء اللي عاوزين يطعموا ممكن يبقى في مارس أو إبريل في أحسن تقدير".

وأشار الإعلامي، إلى أنه سيتم تطعيم أولا الأطقم الطبية، ثم كبار السن، ثم الحالات المزمنة، وعرض أديب أول فتاة أمريكية تتلقى اللقاح في نيويورك وهي ممرضة سمراء، وكان يتابعها حاكم الولاية على الهواء من أجل الاحتفال بهذا الانتصار العظيم.

وتابع :" فيه تقريبًا برتوكول في كل دول العالم أننا ندي الصفوف الأمامية، الصفوف الامامية الأطباء وكبار السن ثم أصحاب الأمراض المزمنة، ممكن الأصحاء يبقوا يبقى مايو أو يونية".

تخطى عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة حاجز 300 ألف حالة اليوم الاثنين وفقا لإحصاء رويترز وذلك في وقت تطرح فيه الدولة الأكثر تضررا من الوباء أول دفعة من التطعيمات باللقاح المضاد للفيروس اليوم الاثنين، وسجلت الإصابات والوفيات اليومية بكورونا مستويات قياسية متتالية خلال الأيام الماضية.