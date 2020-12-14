مدعومة بطرح لقاح كورونا.. أسعار النفط ترتفع عند التسوية في جلسة متقلبة

عاودت أسعار النفط الارتفاع عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، في جلسة متقلبة، مع آمال بتعافي الطلب، وبعد تقرير "أوبك".

وارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، مدعومة بطرح لقاح كورونا، لكنها تحولت للهبوط بعد تقرير "أوبك"، قبل أن تعاود الارتفاع عند التسوية.

وخفضت "أوبك" تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط العام المقبل، فيما ارتفع إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط بنحو 707 آلاف برميل يوميا خلال الشهر الماضي ليصل إلى 25.109 مليون برميل يوميا.

وتم طرح لقاح كورونا في عدة دول حول العالم، وسط آمال بأن يساهم في رفع قيود الإغلاق، كما ساهم انفجار ناقلة للنفط في السعودية في إثارة القلق بشأن الإمدادات.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي، تسليم يناير بنحو 0.9%، إلى 46.99 دولار للبرميل.

وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراي بنسبة 0.6% إلى 50.28 دولار للبرميل.

الملا: حققنا نجاحات رغم كورونا

ومحليا قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن استراتيجية الطاقة 2030 تهدف لضمان أمن الطاقة وخفض استخدامها.

وذكر "الملا" بأن الدولة نجحت في التغلب على تداعيات جائحة كورونا، حيث حقق قطاع البترول والثروة المعدنية العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية رغم انتشار الفيروس، وبتحقيق حماية أكثر للعاملين.

وأشار إلى أن قطاع البترول والثروة المعدنية المصري يعد من أهم القطاعات التي لم تتوقف ولم تتأثر بشكل كبير بالفيروس، إذ حققت العديد من النجاحات بفضل الإصلاحات التي تم العمل عليها سابقًا.

وأضاف "الملا" في مؤتمر الأهرام للطاقة، أن الوزارة تعمل على تحديث وتطوير القطاع والاستراتيجيات بشكل دائم، من خلال الاعتماد على تأمين موارد الطاقة وتأمين وصولها للمواطن نفسه، فضلًا عن العمل على الاستدامة المالية من خلال فض التشابكات وخفض المستحقات، إضافة إلى إصلاح دعم الطاقة وتحديث إدارة القطاع.

وأشار إلى أن الوزارة وضعت رؤية بتطوير وتحديث قطاع البترول، وتحققت الاستفادة المثلى من كافة الإمكانيات، مشيرًا إلى أن قطاع البترول يعد نموذجًا يحتذى به خاصة بعد العمل علي تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول الطاقة.