أستاذ بـ"هارفرد": أمريكا اعترضت على تقنية إنتاج اللقاحات الصينية

قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنة بجماعة هارفرد الأمريكية، إن تقنيات إنتاج الأمصال تطورت بشكل كبير، واللقاحات الصينية جميعها، تتبع المدرسة التقليدية الأولى لإنتاج اللقاحات، كاشفا أن لقاح "سينوفارم" و"سينوفاك"، أنتجا بطريقة مستخدمة من سنة 1930، وهذه هي الطريقة العادية وتعتمد على أنك تأخذ الفيروس نفسه وتضعفه بمادة "بيتا بروبيو لاكتوم"، وبعد أن تضعفه تحقنه.

وأشار"حمدي"، خلال لقائه عبر "Skype"، مع برنامج "من مصر"، المذاع على شاشة "cbc"، إلى أنه كان هناك نوع من الاحتياطات والاعتراضات من الجانب الأمريكي والأوروبي على هذه الطريقة، وذلك لأنها فشلت في السابق في إنتاج لقاح آمن مع فيروسات كورونا السابقة كـ"سرس".

وأردف أنه كان هناك مشكلة في طريقة تكوين هذه اللقاحات بهذا الأسلوب سنة 1960، حين حاولوا إنتاج لقاح لبعض أمراض الجهاز التنفسي لأطفال، وكانت النتيجة أنه عمل مشكلة كبيرة.

وأكد أنه لو توافرت إليه فرصة الحصول على لقاح "فايزر" الأمريكي، لن يتردد في التطعيم به، كاشفا أنه ينتظر الأسبوع المقبل حيث سيتم تطعيم كل فريق المستشفى التي يعمل بها بهذا اللقاح.

وأضاف "حمدي" أنه يجب العلم أن الموافقة التي تمت على اللقاح الأمريكي للاستخدام والتداول موافقة طارئة، ومن المفترض أن يحصل على الموافقة النهائية في إبريل القادم، بعد 6 شهور كاملة من استخدام اللقاح.

وتابع: "لكن أحب أطمئن الناس، أن معظم الأعراض الجانبية بتظهر خلال الأسابيع الأولى، وحتى الآن لم يسجل إلا أعراض بسيطة، كارتفاع درجة الحرارة والصداع وآلام في الجسم، لا يتعدى اليوم أو اليومين وتختفي، وحتى الآن لم يظهر عرض خطير في الأبحاث التي عرضت وتم الموافقة عليها في امريكا".