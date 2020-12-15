الصحة العالمية: على الأشخاص الذين تلقوا لقاحات كورونا ارتداء الكمامة

قالت منظمة الصحة العالمية، إنه "لا يزال يتعين على الأشخاص الذين طعموا ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كورونا المستجد (كوفيد- 19) ارتداء قناع الوجه (الكمامة) والابتعاد عن الآخرين".

وقال خبراء منظمة الصحة العالمية اليوم، إنه في الوقت الذي توجد فيه أدلة علمية على أن اللقاح يساعد على مكافحة الإصابة بمرض "كوفيد- 19"، إلا أنه من غير الواضح إذا ما كان اللقاح يمنع بشكل عام العدوى بالفيروس الفتاك أم لا، وهذا يعني أن اللقاح قد لا يمنع انتشار الفيروس، ولكن يمنع فقط تفشي "كوفيد - 19"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".