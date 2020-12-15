عاجل.. ترامب يعلن قبول استقالة وزير العدل

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب قبول استقالة وزير العدل وليم بار وصرح بأنه سيغادر منصبه قبل أعياد الميلاد، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها.

وفي سياق متصل، منح المجمع الانتخابي في العاصمة الأمريكية واشنطن أصواته الثلاثة رسميا لجو بايدن.

كما منح أعضاء المجمع الانتخابي في جميع الولايات الأمريكية المتأرجحة وهي أريزونا وبنسلفانيا وجورجيا ونيفادا ونورث كارولينا أصواتهم لجو بايدن.

وأكد المجمع الانتخابي الأمريكي فوز المرشح جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تجاوزه 270 صوتا بانتهاء ولاية كاليفورنيا من التصويت، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها.

ومن المقرر أن يبدأ بايدن ونائبته كاملا هاريس فترتهما الرئاسية في 20 يناير، ولا توجد هناك أي فرصة لأن تبطل عملية التصويت، الاثنين، فوز بايدن.

ومع تعثر حملة ترامب القانونية لقلب النتائج لصالحه، فإن آمال الرئيس في التشبث بالسلطة متعلقة باجتماع خاص للكونغرس الأمريكي في السادس من يناير.

وقال الفريق الانتقالي لبايدن في بيان إن الرئيس المنتخب سيلقي كلمة في الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة عن المجمع الانتخابي و"قوة ومرونة ديمقراطيتنا".

وصوت أعضاء المجمع الانتخابي في جورجيا وبنسلفانيا وويسكونسن لصالح بايدن، مؤكدين فوزه في ولايات حاسمة حاول ترامب الطعن على نتائجها أمام المحكمة دون جدوى.

وبمجرد اكتمال تصويت المجمع الانتخابي، ستكون مناورة ترامب الوحيدة المتبقية هي إقناع الكونغرس بعدم التصديق على النتيجة في السادس من يناير.