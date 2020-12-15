أحمد كريمة: كله بيتكلم عن حقوق المرأة.. فين حقوق الرجل

أكد الدكتور أحمد كريمة الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، أن العلماء والفقهاء تحدثوا عن أمور الطلاق والخلافات الزوجية.

وقال كريمة، خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن الزوج عند تلفظه بلفظ الطلاق ثم إنكاره ذلك يمكن للزوجة أن تطلب أن يقسم اليمين على ذلك أمام القاضي.

وأضاف: "احنا عمالين نتكلم عن حقوق المرأة أومال فين حقوق الرجل". وتساءل: "هو الراجل ده مالوش حقوق وأين واجبات المرأة واحنا لا نهاجم أحد لكن الإسلام دين العدل".

وشدد كريمة على أن كل حق يقابله واجب، مؤكدًا أنه يوافق على ما يطلق عليه حقوق المرأة ولكن بما لا يخالف الحقوق الشرعية، متسائلًا عن واجبات المرأة مع حقوقها.

وأوضح كريمة أن الحلف بالطلاق لا يقع: "واحد قال لمراته عليا الطلاق لو مجبتي لي فول بالزيت الحار تكوني طالق وده لا يقع وده اسمه الحلف بالطلاق"، مؤكدًا أن الطلاق اللفظي يقع وأنه ليس ضد توثيق الطلاق على أن الأصل هو الطلاق اللفظي طبقًا لما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.