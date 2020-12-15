التضامن: عثرنا على مشرد معاشه 6105 جنيهات ويحترف التسول

كشف الدكتور خالد أبوالمجد، رئيس فريق التدخل السريع في وزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل العثور على أحد المشردين، معاشه الشهري 6000 جنيه.

وقال أبوالمجد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إنّ بلاغا وصل لهم من شخص في منطقة التأمين الصحي بطنطا، يفترش الرصيف وفي حالة مزرية.

وأوضح أنّهم تحركوا على الفور ووصلوا له، وأجروا عليه الكشف المبدئي السريع، وبالحديث معه قال إنّه يحصل على معاش 1200 جنيه، فعرض عليه الانتقال لدور إيواء تابعة للدولة مجانية، ودور أخرى سياحية بأجر يبدأ من 800 جنيه، لكنه رفض.

وأضاف أنّهم طلبوا منه البطاقة وكشفوا عن التأمينات الخاصة به، وفوجئوا بأنّه يحصل على معاش 6105 جنيهات شهريًا، ويبلغ من العمر 80 عاما، متابعا: "صحته مساعداه ومش باين عليه العمر، وعنوانه موجودة في شارع متميز في طنطا".

وتابع أنّ المشرّد احترف الجلوس في الشارع للتسول: "قابلنا عدد من الحالات عندها معاش، في ناس وفرت لهم الدولة سكن ومعاش، ومع ذلك سابوا كل حاجة ولجأوا للتسول، بسبب احترافهم مهنة التسول".