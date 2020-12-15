أمير الكويت يطالب نواب مجلس الأمة بوضع برنامج إصلاحي شامل

افتتح الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، الدورة التشريعية لمجلس الأمة، قائلا: "يجب وضع برنامج إصلاحي شامل"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وأضاف أمير الكويت: "أثق بقدرة النواب على تجسيد التعاون مع الحكومة"، موضحا: "لم يعد هناك متسع من الوقت والجهد لافتعال الأزمات".

افتتح الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، الفصل التشريعي الـ16 لمجلس الأمة، اليوم.

وأصدر أمير الكويت، أمس، مرسومًا بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد الصباح.

وكان أمير الكويت، أعاد الأسبوع الماضي، تكليف الشيخ صباح الخالد الصباح رئيسًا للوزراء، بعد تقديم استقالة الحكومة تزامًنا مع انتهاء انتخابات مجلس الأمة الكويتي.