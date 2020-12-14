عاجل.. الكويت توافق على تشغيل رحلات جوية للقاهرة تتسع لـ600 راكب يوميا

طالبت الإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، من شركة مصر للطيران، موافاتها بكتاب خطي من سلطة الطيران المدني المصرية، بالسماح للناقلات الجوية المعينة بين الكويت ومصر، بإعادة التشغيل مع الالتزام بكل التعاليم الصادرة من السلطة المختصة بالكويت.

وقال عبدالله فدعوس الراجحي مدير إدارة النقل الجوى الكويتية، ردا على خطاب شركة مصر للطيران المؤرخ في 3 نوفمبر الماضي، بشأن إعادة تشغيل خط مباشر بين الكويت ومصر، إنه لا مانع لدى دولة الكويت بحسب الاشتراطات الصحية، من إعادة تشغيل خط مباشر من دولة الكويت إلى مصر، بواقع 300 راكب في اليوم لكل دولة.

وقال المهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى المصرية، إن السلطة لم تتلق إلى الآن، أية مخاطبات من الجانب الكويتي، بشآن إعادة استئناف الرحلات بين الكويت والقاهرة.

وأضاف لـ"الوطن"، أنه لامانع لدى السلطة من عودة رحلات الطيران بين البلدين، التي توقفت منذ نحو 10 أشهر بسبب جائحة كورونا، التى أوقفت رحلات الطيران حول العالم.

وأكد أن السلطة ترحب باستئناف الحركة الجوية من كل دول العالم إلى مصر، التي توقفت نتيجة ظروف فيروس كورونا "كوفيد19"، خاصة مع بدء طرح مصل مضاد للفيروس، وبدء تناوله بالعديد من دول العالم.

وكشفت مصادر بشركة مصر للطيران، أنَّ الرحلات التي سيتمّ تسييرها من الكويت إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة، ستكون في البداية باتجاه واحد هو"الكويت- القاهرة"، وستكون مخصصة لنقل المصريين العاملين بالكويت إلى مصر مباشرة، بعد أنَّ ظلوا طوال الشهور الماضية، يعودون للقاهرة عبر دول أخرى.

وكانت السلطات الكويتية، سمحت لشركات الطيران بنقل جميع العاملين بوزارة الصحة الكويتية ممن لديهم إقامة سارية ، إضافة إلى من لديهم صلة قرابة من الدرجة الأولى (زوج - زوجة - ابناء) بالسفر إلى الكويت شريطة ان يكون الكفيل وزارة الصحة مع وجود صورة من اقامة العائل.

واشترطت السلطات الكويتية ضرورة وجود تطبيق هويتى على الهاتف الجوال بالمسافر عند الوصول إلى مطار الإقلاع، كما اشترطت ضرورة الالتزام بتطبيق الاجراءات الصحية والوقائية المعمول بها فى وزارة الصحة بهذا الخصوص لجميع تلك الفئات.

وفي سياق آخر أعلنت شركة مصرللطيران انها ستسير غدا الثلاثاء 51 رحلة جوية إلى كل من دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، بغداد، جدة، لاجوس، ندچمينا، تونس، أبوچا، الدمام، لندن، دوالا، باريس، موسكو، أمستردام، روما، أثينا، ڤيينا، فرانكفورت، عمان، البحرين، المدينة المنورة، أديس أبابا، أربيل، و 7 رحلات داخلية الي كل من شرم الشيخ و الغردقة والأقصر وأسوان و7 رحلات شحن جوي، مشيرة إلى ان جميع هذه الرحلات تنقل أكثر من 5200 راكبا.