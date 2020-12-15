عاجل.. حبس قاتل ابنة خالته الطفلة فاطمة حافظة القرآن في بني سويف

قررت النيابة العامة في بني سويف، حبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيق، اليوم، بتهمة قتل ابنة خالته 10 سنوات، وانتقل فريق من النيابة برفقة رجال المباحث والمتهم إلى مكان الحادث لتمثيل الجريمة، حيث اعترف بخنقها، وإلقاء جثتها في منزل مهجور قريب من منزلهم، وتغطيتها بجوال بلاستيكي.

وكشف ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن بني سويف، لغز العثور على جثة طفلة في العاشرة من عمرها ملقاه في أحد المنازل المهجورة بشوارع القرية، وبها آثار خنق، حيث تبين أن وراء الجريمة ابن خالتها، عقب اختفائها لساعات وبحث أسرتها عنها.

يذكر أن اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من اللواء أسامة جمعة، مدير مباحث المديرية، بعثور أهالي قرية قمن العروس التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة، على جثة طفلة، في العاشرة من عمرها، ملفوفة بجوال بلاستيكي داخل منزل مهجور قريب من منزل اسرتها بالقرية، عقب ساعات قليلة من اختفائها، فوجّه إلى سرعة تشكيل فريق بحثي لكشف ملابسات الحادث وبيان سبب الوفاة.

وشكل اللواء أسامة جمعة، مدير مباحث المديرية فريق بحثي بإشرافه وقيادة الرائد محمود فؤاد، رئيس مباحث مركز شرطة الواسطى، وضم ضباط مباحث القسم، لكشف ملابسات وظروف الوفاة، حيث تبين أن الجثة لطفلة تدعى فاطمة حبيب إبراهيم، 10 سنوات، بالصف الرابع الإبتدائي بمدرسة بني غنيم الإبتدائية المشتركة، وتقيم لدى أسرتها بقرية قمن العروس، وتم ايداعها مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة، حيث تبين وجود آثار خنق حول رقبة المتوفية ما قد يشير إلى تعرضها للخنق.

وتبين أن المتوفية حافظة 25 جزءا من القرآن الكريم، ويوم الواقعة كانت في كُتاب القرية تستكمل حفظ القرآن الكريم، وطلبت من المُحفظة الاستئذان بسبب موعد درس خصوصي وعادت إلى منزلها عقب صلاة المغرب، والتقت بوالدتها ثم ذهبت لمنزل خالتها التي كانت تعد الخبز واختفت بعدها.

كما كشفت التحريات أن وراء الجريمة ابن خالة المتوفية " ع . ا " 17 عام، طالب، وأنه أقدم على خنقها وإلقائها داخل منزل مهجور، وألقى عليها جوال بلاستيكي.