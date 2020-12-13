محافظ بني سويف يتابع مستجدات حادث مقتل طفلة عثر عليها مخنوقة

تواصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بشأن مستجدات حادث مقتل الطفلة "فاطمة حبيب"، بقرية قمن العروس بمركز الواسطى، مطمئنا على سير التحقيقات في الجريمة التي أفجعت الجميع تجاه طفلة عمرها 10 سنوات دون وضوح أسباب أو دوافع حتى الآن.

وتقدم محافظ بني سويف بخالص التعازي لأسرة الطفلة، داعيا المولى عز وجل أن يلهم ذويها الصبر والسلوان، معربا عن حزنه الشديد للحادث الأليم والفاجعة التي تعرضت لها الطفلة، مؤكدا شناعة تلك الجريمة، وثقته الكبيرة في رجال الأمن في الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة في أقرب وقت.

ومن جانبه، أكد مدير الأمن للمحافظ على أن التحقيقات مستمرة من خلال ادارة البحث الجنائي، وأنه يتابع شخصيا عن كثب مجريات التحقيقات وما ستسفر عنه التحريات، حيث لن يهدأ للجميع بال حتى يتم الكشف عن الجناة وملابسات تلك الجريمة الشنيعة.

ويكثف ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن بني سويف، جهودهم، لكشف ملابسات العثور على جثة طفلة في العاشرة من عمرها، وبها آثار خنق، عقب اختفائها.

تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير مباحث المديرية، بعثور أهالي قرية قمن العروس التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة، على جثة طفلة، في العاشرة من عمرها، والذي وجه بسرعة تشكيل فريق بحثي لكشف ملابسات الحادث وبيان سبب الوفاة.

وشكل مدير مباحث المديرية فريق بحثي بإشرافه وقيادة الرائد محمود فؤاد رئيس مباحث مركز شرطة الواسطى، ويضم صباحا مباحث القسم، لكشف ملابسات وظروف الوفاة.

وتبين أن الطفلة المتوفية تدعى " فاطمة. ح . إ " 10 سنوات، وتقيم لدى أسرتها بقرية قمن العروس.

تم إيداع الطفلة لمشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والتي باشرت التحقيق في الواقعة.

واستقبلت مشرحة مستشفى الواسطى المركزي، اليوم، جثة لطفلة في العاشرة من عمرها، تدعى " فاطمة . ح . إ " وتبدو عليها آثار خنق.

وبدأت مباحث مركز شرطة الواسطى في إعداد خطة بحث تتضمن فحص أي كاميرات مراقبة بمحيط منطقة العثور على الطفلة ومنزلها، والاستعانة بالعناصر السرية بالقرية، للبحث عن أي معلومات عن الحادث، وتوسيع دائرة الاشتباه.