الدولار يستقر ويسجل أعلى سعر شراء في 14 بنكا

سجّل سعر الدولار، اليوم الثلاثاء، الموافق 15 ديسمبر، استقرارًا سعريا في كل البنوك وشركات الصرافة بالمقارنة بأمس.

وبيع الدولار مقابل الجنيه بأعلى سعر له شراء في 14 بنكًا وهي: "الأهلي الكويتي -بيريوس، المصري الخليجي، قناة السويس، المصرف المتحد، عودة، المشرق، الكويت الوطني، العقاري المصري العربي، الوطني التجاري، الإمارات دبي الوطني، الأهلي المتحد، hsbc، قطر الوطني، الإسكندرية" ليباع بـ15.76 مقابل 15.68 جنيه.

العملات الأوروبية

كما سجّل اليورو اليوم، في البنوك وشركات الصرافة أعلى سعر شراء له في المصرف العربي الدولي.

فيما سجّل الجنيه الإسترليني أعلى سعر شراء له في المصرف العربي الدولي.

العملات العربية

وسجّل الريال السعودي أعلى سعر شراء له في بنوك: "بلوم، عودة، المشرق، المصرف العربي الدولي، قطر الوطني، hsbc".

أما الدرهم الإماراتي فـ سجل أعلى سعر شراء له مقابل الجنيه في بنوك: "بلوم، المصري الخليجي، عودة، المشرق، المصري العربي الدولي، hsbc، قطر الوطني".