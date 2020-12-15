إنشاء وحدات إسكان على أراضي "القابضة للغزل" غير المستغلة

في خطوة جديدة على طريق الاستفادة من أراضي الدولة غير المستغلة، وقعت وزارتا "الإسكان" و"قطاع الأعمال" بروتوكول تعاون لتطوير بعض الأراضي غير المستغلة المملوكة للشركة أو شركاتها التابعة، أو قيام الهيئة بشراء بعض هذه الأراضي.

وشهد مراسم توقيع البرتوكول بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام وعاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

يأتي توقيع البروتوكول في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالتنسيق بين الوزارات والجهات والشركات العامة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول المملوكة للدولة.

توفيق: تغير استخدام الأراضي إلى سكني

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة غيرت بالتعاون مع الجهات المعنية الاستخدام لهذه الأراضي إلى (سكني/ مختلط) لتحقيق أقصى استفادة من عوائد واستثمارات.

وأشار في بيان إلى أنه من المقرر أن تستغل الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، العوائد المالية من استغلال الأراضي محل هذا البروتوكول، في تمويل مشروع تطوير وإعادة هيكلة شركات القطن والغزل والنسيج التابعة، والذي تتجاوز تكلفته الاستثمارية 21 مليار جنيه.

الجزار: إعداد مخطط عمراني متكامل للأراضي

من جانبه، أكد وزير الإسكان على التعاون المثمر بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، من أجل تحقيق الدولة لأكبر استفادة من الأصول المتاحة، موضحا أن الهيئة ستقوم بموجب البروتوكول بالمشاركة في تطوير بعض الأراضي غير المستغلة المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وشركاتها التابعة، وإعداد مخطط عمراني متكامل لها، وترفيقها، وتنفيذ أعمال بناء الوحدات عليها، وطرح الوحدات للبيع، بالإضافة إلى شراء بعض الأراضي غير المستغلة.

مؤخرا بدأت وزارة قطاع الأعمال العام في تمويل خطة تطوير الشركات التابعة للغزل والنسيج، التابعة عليها التي تصل تكلفتها إلى نحو 21 مليار جنيه عبر حصر الأراضي غير المستغلة والاستفادة منها في تدبير السيولة اللازمة.