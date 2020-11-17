أبرزها أكتوبر وبدر.. 12 مدينة جديدة بها وحدات إسكان اجتماعي

وحدات سكنية عدة تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، كاملة التشطيب بمساحات وأسعار مختلفة.

ويتم طرحها فى عدد من المدن الجديدة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير سكن لكل مواطن مصري، ويتم تسليمها خلال 36 شهرا.

12 مدينة جديدة تحتوى على الطرح الجديد لصندوق الإسكان الإجتماعى:

1- مدينة بدر "حدائق العاصمة".

2- حدائق أكتوبر.

3- أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار".

4- مدينة 15 مايو.

5- مدينة العاشر من رمضان.

6- مدينة العبور الجديدة.

7- مدينة السادات.

8- المنيا الجديدة.

9- ملوي الجديدة.

10- أسوان الجديدة.

11- سوهاج الجديدة.

12- قنا الجديدة.

شروط الحصول على وحدة إسكان إجتماعى:

1- أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية.

2- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما، ولا يزيد على 50 عاماً في تاريخ نهاية الإعلان.

3- يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري 1500 جنيه، بدلا من 1300 جنيه في الإعلان السابق.

4- الحد الأقصى لدخل الأسرة 6 آلاف جنيه شهريا، بدلا من 5700 جنيه.

5- الحد الأقصى لدخل العزب 4500 جنيه شهريا بدلا من 4200 في الإعلان السابق.

6- وصول قيمة الدعم إلى 60 ألفا بدلا من من 40 ألف جنيه للمتقدم يتم تحديدها وفقا للدخل وسن المتقدم.

7- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

8- لا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

9- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

10- يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة - الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها - أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة.