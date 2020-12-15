محضر اختفاء للفنانة رولا محمود في لندن ومناشدات لجمع معلومات عنها

حرر أقدم أعضاء الجالية المصرية في العاصمة البريطانية لندن، ويدعى مصطفى رجب، محضر اختفاء للفنانة المصرية رولا محمود بأحد أقسام الشرطة في لندن، والتي كانت قد اختفت أثناء تواجدها في مقاطعة أوكسفوردشاير منذ شهر مارس الماضي، بعد أن أصيبت بفيروس كورونا المستجد وخرجت أصوات تتوقع وفاتها لانقطاعها عن الرد على المكالمات الهاتفية.

وأضاف مصطفى لـ"الوطن"، أنه أمد قسم الشرطة بجميع المعلومات التي توصل إليها، مناشدا جميع المصريين المتواجدين في لندن بإبلاغه في حل معرفتهم لأي معلومة لكي يتم إضافتها للمحضر.

وكانت نشرت "الوطن"، قبل أيام قصة اختفاء الفنانة رولا محمود في مقاطعة أوركسفوردشاير في بريطانيا، بعد أن أصيبت بفيروس كورونا نهاية مارس الماضي، إلى أن خرجت أصوات أشارت إلى وفاتها، ضمن الموجة الأولى التي ضربت بريطانيا مع بداية عام 2020.

قالت المهندسة ميرفت خليل رئيس اتحاد عام المصريين في بريطانيا، في تصريحات إعلامية، إن البحث الرسمي عن رولا في بريطانيا يستلزم وجودا قانونيا مكلفا من أسرتها للبحث، حتى الوقت الحاضر لم يتقدم أي شخص من أسرتها بطلب البحث عنها.