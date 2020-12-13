محمود قاسم عن اختفاء رولا محمود: كانت تعالج من السرطان وتمر بأزمة نفسية

كشف الناقد السينمائي محمود قاسم، عن كواليس صداقته بالفنانة رولا محمود، والتي اختفت بشكل غامض في بريطانيا، وانقطعت أخبارها واتصالاتها عن أصدقائها منذ شهر مارس الماضي، عقب إصابتها بفيروس كورونا، وسط توقعات بوفاتها.

وقال قاسم، لـ"الوطن"، إنّه كانت تجمعه علاقة صداقة قوية بـ رولا محمود، لسنواتٍ طوال، وكانت تُشكو له آلامها من حينٍ لآخر بتعرضها لمتاعب نفسية وجسدية، لاسيما وأنها كانت مُصابة بالسرطان وتتلقى العلاج في مستشفيات بريطانيا.

وأوضح أن الاتصالات انقطعت بينهما بشكلٍ مفاجئ، وفشل في الوصول لها أكثر من مرة، مؤكدًا أنها دخلت في حالة نفسية شديدة بسبب ابتعادها عن الأضواء وعدم وجود عروض فنية رغم موهبتها.

وأشار إلى أنها أخبرته بزواجها، قائلًا: "كانت بتجيب سيرة زوجها بالخير طول الوقت، لكن ماكانتش بتقول اسمه إيه"، مُعربًا عن تمنيه بأن تكون بخير ولم يُصبها أي مكروه.

ورغم أن مشوار رولا، قصير في عالم الفن والدراما، إلا أنها كانت لها تجربة فريدة فى عمل سينمائي ياباني صورته عام 2005، مع المخرج هانوي.

وقالت رولا، عن ذلك الفيلم في تصريحات لها عام 2005، إن العمل يدور حول قيام ياباني بالبحث عن صديقته التي اختفت، ويصل به البحث إلى مصر، حيث يلتقي بي وتتولد بيننا علاقة حب.

وأشارت إلى أن المخرج كان مغرما بمصر، وصور فيها أغلبية مشاهد العمل، وبالتحديد في الواحات البحرية.

وكانت الفنانة رولا محمود، قد اختفت منذ شهر مارس الماضي، ولم يستطع أي شخص التواصل معها، وتوقع عدد من أصدقائها وفاتها بفيروس كورونا.

وقال الفنان أشرف طلبة سكرتير نقابة المهن التمثيلية، إنَّ الفنانة رولا محمود، غير تابعة لنقابة الممثلين، ومن ثم لا تملك النقابة أي معلومات بشأنها، أو بخصوص أفراد عائلتها أو "معارفها" بمصر، للتواصل معهم للاطمئنان عليها، والوقوف على حقيقة ما أصابها، "إذ لم تكن رولا تابعة للنقابة، ولا تملك كارنيه عضوية، ولكن من الناحية الإنسانية، يجب الاطمئنان عليها".