توقف البحث عن رولا محمود في بريطانيا رغم اختفائها: الأسرة كلمة السر

فجر موقع "الوطن" قبل أيام قصة اختفاء الفنانة رولا محمود في مقاطعة أوركسفوردشاير في بريطانيا، بعد أن أصيبت بفيروس كورونا نهاية مارس الماضي، لتختفِ من بعدها عن الأنظار، إلى أن خرجت أصوات أشارت إلى وفاتها، ضمن الموجة الأولى التي ضربت بريطانيا مع بداية عام 2020.

توقف البحث عن رولا منذ اختفائها على رغم محاولات أصدقائها المقربين ومرور 9 أشهر على ذلك.

قالت المهندسة ميرفت خليل رئيس اتحاد عام المصريين في بريطانيا، فى تصريحات إعلامية، إن البحث الرسمي عن رولا فى بريطانيا يستلزم وجودا قانونيا مكلفا من أسرتها للبحث، حتى الوقت الحاضر لم يتقدم أى شخص من أسرتها بطلب البحث عنها.

وأشارت مرفت إلى أن اتحاد المصريين لم يتوصل بعد عن أى معلومات عنها، نظرا لأن عددا كبيرا من المصريين لم يوقعوا على استمارات التسجيل لتواجدهم فى بريطانيا.

فجر موقع "الوطن" قبل أيام قصة اختفاء الفنانة رولا محمود في مقاطعة أوركسفوردشاير في بريطانيا، بعد أن أصيبت بفيروس كورونا نهاية مارس الماضي، لتختفِ من بعدها عن الأنظار، إلى أن خرجت أصوات أشارت إلى وفاتها، ضمن الموجة الأولى التي ضربت بريطانيا مع بداية عام 2020.