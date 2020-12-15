وكيل تعليم الغربية يتفقد مدرسة تنمية المهارات المجتمعية

تفقد اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مدرسة تنمية المهارات المجتمعية بقرية ابيار التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية، تمهيدا لافتتاحها رسمياً من قبل محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي.

وأثناء الزيارة للمدرسة، حضر وكيل الوزارة الطابور المدرسي، وتفقد الفصول، ووسائل الأمن والسلامة، وأدوات التعقيم والتطهير.

واطمأن على تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المدرسة، كما شاهد مجموعة من البرامج والأنشطة الطلابية للمدرسة، وأثنى على المجهود والتجهيزات المدرسية لخدمة أبنائنا الطلبة، وتقديم خدمة تعليمية جيدة، وهي نموذج طيب للمشاركة المجتمعية.

جدير بالذكر أن المدرسة هي تبرع من مؤسسة مصر الخير، وكانت مديرية التربية والتعليم قد قدمت مذكرة للعرض على محافظ الغربية بالموافقة على قبول التبرع لإنشاء هذه المدرسة من هذه النوعية والتي تقدم خدمة تعليمية بطريقة متميزة لطلبة التعليم المجتمعي.

وكان في استقبال وكيل الوزارة خلال الزيارة، محمد السقا، وكيل إدارة كفر الزيات التعليمية، ومحمد الدسوقي، مدير إدارة التعليم المجتمعي بالمديرية، ومسئولي من مؤسسة مصر الخير جهة التبرع.

في وقت سابق، دشن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية المبادرة الوطنية لرفع الوعي لدى الشباب "صحوة"، وذلك بالمركز الثقافي بطنطا بحضور 100 شاب وفتاة ممثلين عن فريق متطوعي الغربية، وطلاب برنامج العباقرة، وبرلماني الطلائع والشباب، وأندية التطوع، وأندية الفتاة، واتحاد جامعة طنطا وطلاب برنامج شباب يدير شباب، وذلك بحضور اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية الأسبق والدكتور سعد الزنط مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الأسبق.

وأكد محافظ الغربية في كلمته التي عبر فيها عن فخره بشباب مصر عامةً وشباب محافظة الغربية خاصة.

وأشار إلى أن محور تنمية وبناء الإنسان هو المحور الأول من محاور خطة مصر 2030، القائمة على استقطاب المبدعين، والاهتمام بالشباب الذي ازدهر تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي من خلال عقد مؤتمرات الشباب وإطلاق المبادرة الرئاسية لتأهيل الشباب وإعداد القادة وغيرها من البرامج التي تعمل على تأهيل وتمكين الشباب.