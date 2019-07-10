التقى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم، بالمجموعة الأولى من الأئمة المتميزين المرشحين لبرنامج "تنمية المهارات الإعلامية"، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والهيئة الوطنية للإعلام، والذي سيعقد بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات، وإعداد المدربين خلال الفترة من 14 يوليو الجاري، لـ7 أغسطس المقبل، ويجري التدريب العملي بالهيئة الوطنية للإعلام.

وأكد بيان الوزارة، أن وزيري الأوقاف والتعليم العالي ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام سيفتتحون الدورة الأولى لتنمية المهارات الإعلامية للأئمة الأحد المقبل، الساعة الحادية عشرة صباحًا.

وقال البيان إن اللقاء يأتي في إطار التنسيق بين وزارتي الأوقاف والتعليم العالي، والهيئة الوطنية للإعلام، لاهتمام وزارة الأوقاف بأبنائها لتنمية الجوانب العلمية لديهم، وسُبل التواصل العصري الحديث، والسعي الدءوب لمواكبة مستجدات العصر، وصقل المهارات الإعلامية لديهم.