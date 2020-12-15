جائزة ساويرس تعلن القوائم القصيرة لدورتها 16

أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومجلس أمناء "جائزة ساويرس الثقافية" في دورتها السادسة عشر، عن القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو وأعمالهم، التي استقرت عليها آراء أعضاء لجان التحكيم في أفرع الجائزة المختلفة.

وتضمنت القوائم القصيرة في الرواية؛ فرع شباب الأدباء، بحسب الترتيب الأبجدي خمسة أعمال هي "بياصة الشوام" لأحمد الفخراني، "ما تبقى من الشمس" لأحمد المرسي، "ترتيبات عشوائية" لدنيا كمال القلش، "أحمر لارنج" لشارل عقل، و"أطياف كاميليا" لنورا ناجي.

وفي فرع شباب الأدباء للمجموعة القصصية، تصدرت القائمة القصيرة مجموعات "لصوص النوم" لأمجد الصبان، "رؤى المدينة المقدسة " لأميمة صبحي، "كأن تنقصه الحكاية" لجيلان الشمسي، "خطط طويلة الأجل" لمحمد فرج، "تقرير عن الرفاعية" لمحمد الفولي.

بينما جاءت القائمة القصيرة لأفضل سيناريو فرع شباب الكتاب كالتالي: "الغزالة التي فرت من فناء المدرسة" لأحمد إيهاب عبدالوارث، "عبد الله" لبولا تادرس ثابت، "أين ذهب شاكر أباظة" لمحمود حسن عبدالعليم، “هاملت" للسيد عبدالنبي، "الكيلو 35" لمحمود أحمد عبدالرحمن.

وحرصًا من مؤسسة ساويرس على تطوير الجائزة ودعم شباب الأدباء المصريين، تم الإعلان هذا العام عن تقديم جائزة الترجمة التي تهدف إلى الإسهام في تشجيع التميّز الأدبي المعاصر، وتقديم شباب المبدعين إلى القراء خارج حدود المنطقة العربية، من خلال ترجمة الرواية الفائزة بالمركز الأول فرع شباب الأدباء، إلى اللغة الإنجليزية كجائزة أدبية تضاف إلى الجائزة النقدية.

ونظرًا للظروف الاستثنائية التي يمر بالعالم بسبب تفشي جائحة كورونا، تم الإعلان عن فتح باب التقدم للجائزة وتسلُّم الأعمال إلكترونيا في 13 يوليو 2020، حرصًا من مؤسسة ساويرس ومجلس أمناء الجائزة، على دعم الأدباء والكتاب المصريين خلال هذه الفترة، وإتاحة الفرصة لهم للتقدم للدورة السادسة عشر مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع.

وتلقت المسابقة خلال هذه الدورة 1263 عملا في مختلف فروع الجائزة، وجرى تقييم الأعمال المقدمة، بواسطة 6 لجان تحكيم محايدة تضم نخبة من الأدباء والكتاب والسينمائيين والنقاد وأساتذة الدراما في مصر.

ووجّه مجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية، الشكر للمبدعين الذين حرصوا على التقدم للمسابقة في دورتها السادسة عشرة، وبالتهنئة للمبدعين الذين وصلوا إلى القوائم القصيرة متمنين لهم التوفيق في التصفيات النهائية، مع تأكيدهم الحرص على تسليط الضوء على أعمالهم التي اختارتها لجان التحكيم من الآن وحتى إعلان النتائج النهائية خلال الحفل السنوي المقرر إقامته في 8 يناير 2021، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

جائزة ساويرس الثقافية

تعد "جائزة ساويرس الثقافية" أحد أهم برامج مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية في دعم جهود التنوير الثقافي وإثراء روح الأمة وبعث نهضتها، وأطلقت الجائزة في عام 2005 لاختيار الأعمال الأدبية المتميزة لكبار وشباب الأدباء والكتاب المصريين بهدف تشجيع الإبداع الفني وإلقاء الضوء على المواهب الجديدة الواعدة وتكريم النخبة من قامات الأدباء والكتاب عن أعمالهم الإبداعية في مجالات الرواية والقصة القصيرة والسيناريو السينمائي والنص المسرحي والنقد الأدبي.

ومنذ انطلاقها وعلى مدار 16 عامًا، شكلت الجائزة قاعدة مثالية لإثراء الحياة الثقافية في مصر، من خلال تتويج العديد من التجارب الإبداعية الحقيقية، كما استطاعت أن تحقق مكانة بارزة بين الجوائز العربية والمحلية.