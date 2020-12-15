مواصلة جهود مكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية

فى إطار تكثيف جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وجرائم البث الفضائى ..

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام أحد الأشخاص (مالك محل لبيع أجهزة الإستقبال "الريسيفر" ، مقيم بمحافظة القاهرة) بإدارة المحل لبيع أجهزة الإستقبال "الريسيفر" المعدة لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة، حيث يتم تزويد تلك الأجهزة بقطع (اللانات) للإتصال بالإنترنت ومُحملة ببرامج مخصصة لفك الشفرة لتلك القنوات.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المحل المشار إليه وتم ضبط نجل المتهم أثناء إدارة نشاطه وعثر بداخل المحل على (عدد 120جهاز إستقبال "ريسيفر" ماركات مختلفة – عدد 20 "لانة" للإتصال بالإنترنت – وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها برامج وملفات لكسر شفرة القنوات الفضائية المشفرة - جهاز راوتر للإتصال بالإنترنت).

بمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وبالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.