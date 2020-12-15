وزير الأوقاف يوزع كتيب الكليات الست على الحضور بمؤتمر الأعلى للإعلام

بدأ مؤتمر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، لإطلاق استراتيجية بناء الوعي 2021 بمقر المجلس، والمقرر أن تتناول "أهم القضايا الملحة على الساحة الفكرية، وستكون مقترحة أمام الجهات المعنية للمشاركة فيها" بحسب بيان صادر عن المجلس.

وقبل دخول الوزير ورئيس الأعلى للإعلام، جرى توزيع كتيب الكليات الست، من إعداد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على الحضور والصحفيين والإعلاميين.

وتتضمن المبادرة 21 موضوعا، بينها الشائعات، والأخبار الزائفة، والوطنيون، والإجراء، والمتجرئون على الفتوى، والقيم الدينية والقيم الإنسانية، والاجتهاد الجماعي في القضايا الكبرى، والجمعيات الدينية ودور الحضانات المرخصة، والتطرف الإلكتروني، والجمعيات الدينية واختراق دور النشر.

وأوضح بيان المجلس أنّه سيتم طرح الاستراتيجية من خلال صالونات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والندوات والمحاضرات والدورات التدريبية والإصدارات ومركز التدريب والتثقيف، ويقترح توقيع بروتوكول مع وزارة الشباب والأوقاف والتعليم والتعليم العالي وعمل مطويات ثقافية وإصدارات خاصة"، حسب بيان المجلس.

وقال بيان عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنّه من الموضوعات المقترحة التي سيتم العمل عليها ما يلي:

- الشائعات وحروب الجيل الرابع.

- بناء شخصية الأوطان.

- الأديان والأوطان.

- المكون الثقافي في المناهج التعليمية.

- شهيد الحق وقتيل الباطن.

- التعليم وتشكيل الهوية الوطنية.

- الوطنيون والأجراء.

- المتجرئون على الفتوى.

- القيم الدينية والقيم الإنسانية.

- الاجتهاد الجماعي في القضايا الكبرى.

- الجمعيات الدينية ودور الحضانات المرخصة.

- التطرف الإلكتروني.

- الجمعيات الدينية واختراق دور النشر.

- المرأة في الحضارة الإنسانية.

- اللغة العربية "المأمول والتحديات".

- أثر التحولات الاقتصادية على منظومة القيم.

- دعم الناتج الوطني مطلب شرعي.

- حق العامل وحق العمل "العلاقة بين الأجر والعمل".

- الكفاءة والولاء.

- مفهوم احترام الكبير.

- قيادة الدول بين الهواية والخبرة.