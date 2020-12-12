القوات المسلحة تنظم ندوة تثقيفية بالمنطقة الجنوبية بحضور وزير الأوقاف

نظمت المنطقة الجنوبية العسكرية ندوة تثقيفية بمشاركة عدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة وعدد من رجال الدين وعدد من طلبة الجامعات، وذلك في إطار جهود القوات المسلحة لزيادة الوعي القومي والديني وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب وتحصينهم ضد الأفكار الهدامة.

تأتي تلك الندوة على هامش زيارة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والوفد المرافق له، لمحافظة أسيوط، للمشاركة في افتتاح عدد من المساجد بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية.

وألقى الدكتور محمد مختار جمعة، محاضرة بعنوان "مفهوم ومقتضيات الولاء والانتماء الوطني"، أكد خلالها أن الوطنية ليست شعارات تردد وإنما هي عطاء وجهد وعرق.

وأضاف أن وفاء الشعوب وأصالة معدنها تُعرف دائمًا من مدى انتمائهم لأوطانهم واعتزازهم بها، كما وجَّه الشكر للقوات المسلحة على جهودها المخلصة في التنمية الشاملة للدولة، وما تقوم به القوات المسلحة من إنجازات تنموية كبيرة لوطننا الحبيب.

وألقى قائد المنطقة الجنوبية العسكرية كلمة رحب فيها بوزير الأوقاف، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل الدائم مع أبنائها من الضباط وضباط الصف والجنود، وكذلك الشباب من مختلف التوجهات والأعمار، لخلق حالة من الوعي تجاه كافة القضايا المختلفة للدولة المصرية.

حضر الندوة محافظ أسيوط، ولفيف من رجال الدين الإسلامي والمسيحي.