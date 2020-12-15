استشاري مناعة: ليس لدينا علامات على ظهور سلالات جديدة من كورونا

تحدث الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا، قائلا إن هناك تحورات تحدث للفيروس طوال الوقت، وتظهر سلالات جديدة، وفي بعض الأوقات يكون لها تأثير على معدل الإصابة وسرعة انتتشار العدوى.

وأشار "عقبة" إلى أن التحوارات أيضا قد لا تؤدي إلى تغيرات في هذه الأمور، مؤكدا أنه وإلى الآن ليس لدينا علامات على ظهور سلالات جديدة في مصر.

وأضاف الدكتور أشرف عقبة، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه "يتم عمل أبحاث طوال الوقت على الفيروس لفحص إذا ما كان هناك تغيرات جديدة، وسجل ارتفاعا حادا في عدد الإصابات بلندن في الأسبوع الأخير، وما حدث فى بريطانيا اكتشفوا أنه سلالة جديدة من الفيروس، قد تكون معدل الإصابة فيها أعلى".

وتابع رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس: "ظهرت العديد من السلالات من الفيروس (التحورات)، خلال الفترة السابقة، لكن لم يحدث تغيير واضح في معدل أو شدة الإصابة، كما يتوقع العلماء ظهور سلالات جديدة واختفائها مع الوقت، وطوال الوقت هناك تغيرات في الفيروس، ويقوم العلماء بتتبع ودراسة التحورات التي تحدث فيه بالعالم".

وبخصوص فاعلية اللقاحات المضادة لكورونا والمطروحة حاليا، أوضح "عقبة" أنه إلى الآن لا نستطيع أن نقول أن التحورات في الفيروس أو السلالات الجديدة من كورونا ينتج عنها تغير في رد الفعل المناعي للفيروس، وبالتالي لازالت اللقاحات المضادة له، والتي تنتج هي لقاحات قادرة على إنتاج أجسام مضادة تقضي على الفيروس، وبالتالي ليس لدينا إلى الآن ما يشير إلى أن اللقاحات المطروحة غير فعالة.

وشدد الدكتور أشرف عقبة، على أهمية الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، وغسيل الأيدى؛ للحد من انتشار الفيروس، والوقاية من كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية، أمس، اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في لندن ومناطق مجاورة، ما تسبب بارتفاع حاد في حالات الإصابة بالفيروس القاتل.

ووفقا لمصادر إعلامية، ستدخل لندن وأجزاء من إيسكس وهيرتفوردشاير المرحلة الثالثة من الإغلاقات ابتداءً من الغد، وسيؤدي ذلك إلى إغلاق الآلاف من المقاهي والحانات والمطاعم في العاصمة البريطانية ونواحيها، ولن يسمح سوى بطلبات الطعام الخارجية عبر التوصيل المنزلي.