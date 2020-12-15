وزير التعليم: مدارس خاصة تفرض على الطلاب تحليل pcr بسبب كورونا

أكّد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ هناك بعض المدارس الخاصة تفرض على طلابها تحليل pcr كل أسبوع، بسبب فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنَّ الوزارة لم تسمح بمثل هذه القرارات مرة آخرى، لأن هذه المدارس فرضت هذه التحليلات دون علم وزارة التربية والتعليم، موضحا أن هذه المدارس تسيئ استخدام فيروس كورونا للتربح، وهو ما يدل على أن هناك بيزنس بين هذه المدارس وبعض معامل التحاليل.

وزير التعليم: جميع المدارس على مستوى الجمهورية تنفذ إجراءات الوقاية من كورونا

وقال شوقي، في تصريحات لـ"الوطن"، إنَّه من المستحيل فرض وزارة التربية والتعليم على ما يقرب من 19 مليون طالب وطالبة بمختلف مراحل العملية التعليمية تحليل pcr أسبوعيًا بسبب فيروس كورونا، مؤكّدًا أنَّ هذا الأمر غير علمي، ولم توصي به وزارة الصحة، موضحًا أنَّ جميع المدارس على مستوى الجمهورية تقوم بتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة الفيروس، وحماية أبنائنا الطلاب من أي مكروه.

شوقي: الوضع الصحي بالمدارس مستقر للغاية ولا يوجد ما يعوق سير العملية التعليمية

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنَّ الوضع الصحي بالمدارس مستقر للغاية ولا يوجد ما يعوق سير العملية التعليمية بالمدارس على مستوى الجمهورية، موضحًا أنَّ أعمال تعقيم المدارس والمنشآت التعليمية يتمّ بصورة دورية، من خلال تعقيم المدارس وفناء المدارس والفصول الدراسية والمقاعد الخشبية وتحقيق التباعد الإجتماعى بين الطلاب داخل الفصول وفي أثناء طابور الصباح، إضافة إلى تطهير دورات المياه.

وزير التعليم يشدد على الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية ارتداء الكمامات الطبية داخل المدارس

وشدد شوقي، على جميع الطلاب من هم فوق الـ13 عامًا، والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، بارتداء الكمامات الطبية أثناء اليوم الدراسي وعدم نزعها، حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم، مشيرًا إلى أنَّ جميع أدوات التعقيم والتطهير متوفرة تماما بكل المدارس بمختلف محافظات الجمهورية، مبينًا أنَّ غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة تتابع سير اليوم الدراسي لحظة بلحظة، للتأكّد من انتظامه وعدم وجود أي أزمات تؤثر على سير اليوم الدراسي.

شوقي: المحافظين لهم حق إصدار قرار بتعليق الدراسة في حالات الطوارئ مثل السيول والأمطار

وأشار وزير التعليم، إلى أنَّ لكل محافظ الحق في قرار تعليق الدراسة حال حدوث أى طوارئ مثل الطقس السيئ والسيول والأمطار، وليس للوزارة دخل فى ذلك، منوها إلى أنَّ امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بمختلف مراحل التعليم ستبدأ في 23 يناير المقبل، بلجان فى المدارس تحت مراقبة كاملة، ووسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.