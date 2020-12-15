موسكو تنفي شراء بيونج يانج لقاح "سبوتنيك - V" ضد كورونا

نفى مصدر مسؤول عن ترويج وإنتاج لقاح "سبوتنيك ــ V" لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" بالخارج في صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، ما يتردد في بعض وسائل الإعلام بشأن شراء كوريا الشمالية للقاح.

وقال المصدر- في تصريح لوكالة أنباء سبوتنيك اليوم الثلاثاء - "لم يتقدم ممثلو جمهورية كوريا الشمالية مطلقا إلى الصندوق بشأن شراء لقاح "سبوتنيك- V"، ولم يوقعوا أي عقود بهذا الشأن".

من جانبها، قالت السكرتيرة الصحفية للسفارة الروسية لدى كوريا الشمالية انستاسيا تشيرنيتكايا "إن بلادها تبحث التعاون مع كوريا الشمالية بشأن استخدام اللقاح الروسي ضد "كوفيد-19"، مشيرة إلى أنه لا توجد قرارات محددة بعد بهذا الشأن.

وأضافت تشيرنيتكايا "تتم مناقشة مسألة التعاون المحتمل مع كوريا الشمالية بشأن استخدام اللقاح الروسي، وبقدر ما نعلم لم يتم حتى الآن اتخاذ أي قرارات بشأن هذه المسألة".

وكانت صحيفة "أساهي" اليابانية قد أشارت، في وقت سابق من اليوم، نقلا عن مصادر في المخابرات الكورية الجنوبية ودوائر التجارة الخارجية الصينية إلى أن كوريا الشمالية اشترت لقاحا روسيا لفيروس كورونا وأجهزة صينية لقياس الحرارة.