جبر: على المدارس الدينية والأجنبية الخضوع لسلطة وهوية الدولة

أطلق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، استراتيجية بناء الوعي 2021، بمقر المجلس اليوم، والمقرر أن تتناول أهم القضايا الملحة على الساحة الفكرية، وستكون مقترحة أمام الجهات المعنية للمشاركة فيها، بحسب بيان صادر عن المجلس.

وقال كرم جبر، رئيس المجلس، إنّه ابتداء من العام المقبل ستعقد عدة فعاليات سواء محاضرات أو ندوات أو لقاءات شبابية وصالونات في عدة أماكن، وسيكون هناك لقاء شهري يتناول قضية من القضايا الـ21 التي تتضمنها المبادرة.

وتابع جبر: "نستهدف من هذا الموضوع أن يكون هناك نوع من الحراك الفكري لتذويب الخلافات ووضع حد أدنى من الاتفاق، فالحوار يحدث تقارب، وسيكون هناك برامج تليفزيونية وإذاعية، وسيكون هناك تحرك مشترك العام المقبل".

وطرح جبر سؤالا، قائلا: "هل حب الأديان يتعارض مع الأوطان؟"، وتابع: "القضية أهتم بها بشكل شخصي، أيام الإخوان اتعمل سد بين الأديان والأوطان، عندنا علم عملوا علم تاني، وعندنا نشيد عملوا صليل الصواري، وعملوا تعديل الدستور تمهيدا للتنازل عن الأرض وإقامة دولة الخلافة".

وزاد: "دور الحضانة التي تم اختراقها بالجمعيات الدينية، مثل مشروع حضانة وجدي العربي الذي رفع فيه شعار (مشروع شهيد)".

لسنا ضد المدارس الدينية غير المرخصة

وأكد رئيس الأعلى للإعلام، أنّ المدارس الدينية غير المرخصة "لسنا ضدها ولكن تبقى تحت هيمنة وسيطرة الدولة، وأيضا المدارس الأجنبية التي تدين بالولاء للدولة التي تتبعها لكن يجب أن تخضع لهوية الدولة المصرية".

واختتم جبر: "اليوم هذه مظلة مفتوحة لكل الوزارات ودور الصحف التي ترغب في المشاركة، فهو جهد نستهدف منه المصلحة في النهاية".

وقبل دخول الوزير ورئيس الأعلى للإعلام، جرى توزيع كتيب الكليات الست، إعداد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على الحضور والصحفيين والإعلاميين، وتوزيع منشور "نتعايش باحترام والتغريدة والبوست بين القبول والرفض".

وتتضمن المبادرة 21 موضوعا، بينها الشائعات، والأخبار الزائفة، والوطنيون، والإجراء، والمتجرئون على الفتوى، والقيم الدينية والقيم الإنسانية، والاجتهاد الجماعي في القضايا الكبرى، والجمعيات الدينية ودور الحضانات المرخصة، والتطرف الإلكتروني، والجمعيات الدينية واختراق دور النشر.

وأوضح بيان المجلس أنّه سيتم طرح الاستراتيجية من خلال صالونات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والندوات والمحاضرات والدورات التدريبية والإصدارات ومركز التدريب والتثقيف، ويقترح توقيع بروتوكول مع وزارة الشباب والأوقاف والتعليم والتعليم العالي وعمل مطويات ثقافية وإصدارات خاصة، بحسب بيان المجلس.