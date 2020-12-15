سقوط أمطار متوسطة في كفر الشيخ

سقطت أمطار متوسطة على مناطق متفرقة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، خاصة المناطق الساحلية كبلطيم ومطوبس والحامول، ولم تؤثر على حركة السير بالطريق الرئيسية والفرعية. وقدمت إدارة المرور عددا من الإرشادات للسائقين وطالبتهم بتوخي الحذر عند السير.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن والقرى بسرعة شفط المياه إن وجدت، من الشوارع لسرعة وصول المواطنين إلى أعمالهم، وتسيير الحركة المرورية في الشوارع والميادين والطرق الرئيسية، وتكثيف حملات النظافة في الشوارع الرئيسية.

وأعلن المحافظ حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار وسوء حالة الطقس، موجها بالتدخل السريع وكسح جميع مياه الأمطار من الشوارع والقرى الأم والتوابع.

وأصدر المحافظ، تعليماته باتخاذ الحيطة والحذر، والتدخل السريع لرفع مياه الأمطار من جميع الأماكن والشوارع العامة والفرعية، والاهتمام بدور العبادة، والمدارس، والمستشفيات، والنوادي، ومراجعة صفايات الأمطار وشبكات الصرف الصحي وروافع الري وطلمبات الطوارئ وصيانة أعمدة الكهرباء ومراجعة الأسلاك والعوازل، لمواجهة أي ظواهر ومتغيرات جوية متوقعة خلال موسم الشتاء ووضع الخطط والبدائل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

فيما طالب مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور احمد الجنزوري، مدير المرفق بالمحافظة، المواطنين بتوخي الحذر على الطرق لتفادي وقوع الحوادث، خاصة الطريق الدولي "بلطيم- الإسكندرية" ورافده من بلطيم لكفر الشيخ.

كما طالبت إدارة مرور كفر الشيخ، السائقين على الطرق العامة والفرعية والدولية، بتوخي الحذر وخفض السرعات، لسوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها كفر الشيخ، واتباع الإرشادات المرورية حفاظًا على أرواحهم وأرواح الركاب، خاصة سائقي السيارات الأجرة، كما حذرت إدارة المرور السائقين، من السرعة الزائدة، خاصة على الطريق الدولي الساحلي أو رافده.

وقرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، تعطيل الدراسة، اليوم الثلاثاء، بالمراكز الساحلية "بلطيم، والبرلس، ومطوبس"، ويقتصر تعطيل الدراسة على مدارس المراكز الثلاثة سواء تعليم عام أو فني أو أزهري.

جاء ذلك بالتنسيق بين المحافظة وهيئة الأرصاد المصرية، لتوقعها تعرض المراكز الساحلية المطلة على البحر المتوسط ،لأمطار غزيرة خلال الغد.