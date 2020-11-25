سقوط أمطار بكفر الشيخ ونشر فرق النظافة لرفع المياه من الشوارع 

تعرضت بعض مناطق محافظة كفر الشيخ، قبل قليل، لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ببعض الأماكن، ما دفع المحافظة لاستمرار إعلان حالة الطوارئ، وطالبت إدارة المرور السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة.

ووجّه جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن والقرى بسرعة شفط المياه من الشوارع لسرعة وصول المواطنين إلى أعمالهم، وتسيير الحركة المرورية في الشوارع والميادين والطرق الرئيسية، وتكثيف حملات النظافة في الشوارع الرئيسية.

وأعلن المحافظ حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار وسوء حالة الطقس، موجهًا بالتدخل السريع وكسح مياه الأمطار من الشوارع والقرى الأم والتوابع، كما شدد محافظ الإقليم، على المتابعة المباشرة من قبل رؤساء المراكز والمدن.

وأصدر "نور الدين" تعليماته باتخاذ الحيطة والحذر، والتدخل السريع لرفع مياه الأمطار من جميع الأماكن والشوارع العامة والفرعية، والاهتمام بدور العبادة، والمدارس، والمستشفيات، والنوادي، ومراجعة صفايات الأمطار وشبكات الصرف الصحي وروافع الري وطلمبات الطوارئ وصيانة أعمدة الكهرباء ومراجعة الأسلاك والعوازل، لمواجهة أي ظواهر ومتغيرات جوية متوقعة خلال موسم الشتاء ووضع الخطط والبدائل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

كما طالبت إدارة مرور كفر الشيخ، السائقين على الطرق العامة والفرعية والدولية، بتوخي الحذر وخفض السرعات، لسوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها كفر الشيخ، واتباع الإرشادات المرورية حفاظًا على أرواحهم وأرواح الركاب، خاصة سائقي السيارات الأجرة، كما حذرت إدارة المرور السائقين، من السرعة الزائدة، خاصة على الطريق الدولي الساحلي أو رافده.

وكان اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أصدر قرارًا أمس بتعطيل الدراسة في جميع أنحاء المحافظة، اليوم الأربعاء بسبب موجة من الطقس السئ ستتعرض لها المحافظة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال مصدر مسؤول بمحافظة كفر الشيخ، إنه تم إخطار جميع رؤساء المراكز وكذلك القري، عبر الجهاز اللسلكي بالمحافظة في إشارة عاجلة القرار مع ضرورة الإستعداد برفع درجة الطوارئ للقصوي تمهيدًا للطقس السئ المتوقع.