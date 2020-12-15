"تحت تهديد السلاح".. فيلم جديد يجمع مي عمر وحسن الرداد

تعاقدت الفنانة مي عمر، مع المنتج أحمد السبكي، على بطولة فيلم "تحت تهديد السلاح"، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وتتقاسم بطولة العمل مع الفنان حسن الرداد، وجاري التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة.

وفي الوقت نفسه تخوض الفنانة مي عمر، أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما، من خلال مسلسل جديد يحمل اسم "لؤلؤ"، ومقرر عرضه قريباً خارج نطاق موسم رمضان، وتقدم من خلاله عددا من الأغنيات والاستعراضات، ومن أجلهما خضعت "مي" لتدريبات وبروفات مكثفة.

ويشارك "مي" في بطولة مسلسل "لؤلؤ"، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وتأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام.

وتدور أحداث مسلسل لؤلؤ، في 40 حلقة، حول قصة صعود مطربة، وتواجه العديد من الصراعات في حياتها، ويظهر الفنان أكرم حسني، كضيف شرف، وذلك بعد تعاونه مع مي عمر، في مسلسل "ريح المدام" بطولة أحمد فهمي، والذي عرض رمضان 2019، وفي المقابل تحل "مي"، كضيف شرف على فيلم "العميل صفر" لـ "أكرم"، فيما سيكون الأخير ضيف شرف في مسلسل الفنانة "لؤلؤ".

وتطل مي عمر، على الجمهور في شهر رمضان المقبل، من خلال مسلسل "نسل الأغراب"، وتقدم فيه دور البطولة النسائية أمام النجمين أحمد السقا وأمير كرارة وتأليف وإخراج محمد سامي، وتقدم فيه شخصية صعيدية للمرة الأولى، حيث تعقد جلسات عمل مكثفة حالياً مع مصحح اللهجة الصعيدية لتتأقلم على التحدث بهذه اللهجة.

وحققت الفنانة مي عمر، نجاحًا ملحوظًا خلال شهر رمضان الماضي، بعد ظهورها فيس مسلسل "الفتوة" والتي قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال، وشارك في بطولة العمل أحمد صلاح حسني، نجلاء بدر، رياض الخولي، هنادي مهني، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدي فكري، عهدي صادق.