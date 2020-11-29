مي عمر تقدم البطولة النسائية بمسلسل "نسل الأغراب" أمام السقا وكرارة

تقود الفنانة مي عمر، البطولة النسائية فى مسلسل "نسل الأغراب" أمام النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، الذي من المقرر أن ينافس في مارثون دراما رمضان 2021.

مسلسل "نسل الأغراب"، تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

وتقدم الفنانة مي عمر، شخصية صعيدية للمرة الأولى، حيث تعقد جلسات عمل مكثفة حالياً مع مصحح اللهجة الصعيدية لتتأقلم على التحدث بهذه اللهجة.

مسلسل "نسل الأغراب" يعد من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية في رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومي عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وعدد آخر من الفنانين.

ومن المقرر أن يبدأ تصوير أول مشاهد مسلسل نسل الأغراب، خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا للانتهاء منه قبل بدء شهر رمضان.

وفى سياق متصل تصور الفنانة مي عمر، المشاهد الأخيرة في مسلسلها "لؤلؤ" الذي تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية، حيث يتبقى لها أسبوع واحد فقط وتنتهي من العمل بالكامل تمهيداً لعرضه على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية الشهر المقبل.

مسلسل "لؤلؤ" سيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى 40 حلقة، بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين.