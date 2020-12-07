مي عمر تنتهي من تصوير "لؤلؤ": "إن شاء الله هتنبسطوا"

ينتهي اليوم، فريق عمل مسلسل "لؤلؤ"، الذي يعد أول بطولة مطلقة للفنانة مي عمر، من تصوير العمل، وذلك بعد مرور ما يزيد على 3 أشهر من انطلاق التصوير.

مسلسل "لؤلؤ" بطولة مي عمر، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، ونرمين الفقي، محمد الشرنوبي، وإدوارد، وهيدى كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، و‏أحمد زاهر، وملك أحمد زاهر، وحمدى هيكل، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج محمد عبد السلام، ومقرر عرضه خارج موسم رمضان.

وكتب الفنان محمد الشرنوبي، عبر حسابه بموقع انستجرام "أخر يوم تصوير في مسلسل لؤلؤ، وإن شاء الله هتنبسطوا جدا".

وخضعت الفنانة مي عمر، للعديد من البروفات على الغناء والاستعراضات، قبل بدء تصوير مسلسلها الجديد "لؤلؤ"، والذي تجسد خلال أحداثه دور مطربة، وتؤدي من خلاله أكثر من أغنية بصوتها.

وتدور أحداث مسلسل لؤلؤ، في 40 حلقة، حول قصة صعود مطربة، والأحداث والصراعات التى تواجهها فى حياتها.

ويظهر في المسلسل مع مي عمر، الفنان أكرم حسني، كضيف شرف، وذلك بعد تعاونهما معا في مسلسل "ريح المدام" مع أحمد فهمي، والذي عرض رمضان 2019.

في المقابل تحل "مي"، كضيف شرف على فيلم "العميل صفر" لـ "أكرم"، فيما سيكون الأخير ضيف شرف في مسلسل الفنانة "لؤلؤ".

وكان آخر أعمال مي عمر مسلسل "الفتوة" والتي قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال، وشارك في بطولة العمل أحمد صلاح حسني، نجلاء بدر، رياض الخولي، هنادي مهني، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدي فكري، عهدي صادق.

وتقود الفنانة مي عمر، البطولة النسائية فى مسلسل "نسل الأغراب" أمام النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، الذي من المقرر أن ينافس في مارثون دراما رمضان 2021.

مسلسل "نسل الأغراب"، تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

وتقدم الفنانة مي عمر، شخصية صعيدية للمرة الأولى، حيث تعقد جلسات عمل مكثفة حالياً مع مصحح اللهجة الصعيدية لتتأقلم على التحدث بهذه اللهجة.