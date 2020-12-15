هل يكون علي عبدالعال رئيسا لمجلس النواب الجديد؟.. أحزاب الأغلبية تجيب

طلبت الإعلامية لميس الحديدي، سماع توقعات أحزاب الأغلبية في البرلمان الجديد، بشأن هوية رئيس مجلس النواب الجديد، إذ قال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، إنّه يتوقع أن يكون الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب السابق، هو رئيس المجلس الجديد.

وأيدت الكاتبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أمس الاثنين، الرأي ذاته، بأن يكون الدكتور علي عبدالعال رئيسا للمجلس الجديد.

فيما قال عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إنّ هذا الشأن متروك لنواب المجلس، وهم من يقررون من يرغبون في أن يصبح رئيسا لمجلس النواب، موضحا أنّه كان يتمنى أن يكون البرلمان المقبل خير معبر لنبض الشارع المصري، وأن يقف خلف دولته المصرية.