علي عبدالعال: تحديات كورونا تفرض فتح آفاق جديدة أمام الشراكات العربية

أكد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة التي يواجها العالم العربي والتي تفاقمت بسبب جائحة كورونا تفرض فتح آفاق جديدة أمام تعزيز الاقتصادي وتطوير شراكات "عربية - عربية" وبخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية التي تمثل المدخل الأقوى والأكثر ثباتا في تعزيز العلاقات بين الدول العربية.

وأضاف عبدالعال خلال كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان العربي: "المرحلة القادمة ستشهد تطويرا وتفعيلا لأداء دور برلمان العربي في ظل قيادته الجديدة، برئاسة عادل عبدالرحمن ونتمنى له كل التوفيق والسداد وكذلك هيئة مكتب البرلمان الموقرة والسيدات والسادة أعضاء البرلمان العربي".

وتابع: "ولا يفوتني في هذا السياق أن أشيد بخطة عمل البرلمان العربي الجديدة التي تبعث على التفاؤل بغد أفضل، وأشير هنا بشكل خاص إلى قرار إنشاء الدبلوماسية البرلمانية العربية الذي نحن بصدد إطلاقه اليوم ودوره المرتقب في تعزيز وتوطيد العلاقات بين البرلمانات الوطنية والدفاع عن قضايانا العربية أمام المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية".