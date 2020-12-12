علي عبدالعال: تدشين مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية لتنسيق الجهود

أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أهمية قرار البرلمان العربي بإنشاء ‏لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب لتعزيز الجهود ‏البرلمانية العربية في مكافحة تلك الظاهرة البغيضة. ‏

وأشار إلى دعم مصر الكامل ‏بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للبرلمان العربي من أجل تعزيز العمل ‏العربي المشترك. ‏

وطالب عبدالعال خلال كلمته أمام البرلمان العربي، وذلك في افتتاح أعمال ‏الجلسة الثانية له، المنعقدة بمقر جامعة الدول العربية إلى ‏تجديد العهد بوصفهم ممثلي البرلمانات العربية، وأن يكونوا على قدر ما تواجهه ‏الأمة العربية من أخطار، صونا للمقدرات العربية، لافتا إلى أهمية تدشين مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية، ليكون ‏المركز منبرا جامعا لتنسيق الجهود البرلمانية العربية أمام المحافل البرلمانية الدولية.

كما وجه الدكتور علي عبدالعال الشكر لرئيس البرلمان العربي،عادل بن عبدالرحمن العسومي، لدعوته للمشاركة ‏في افتتاح أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي، معبرا عن سعادته بتزامن تلك ‏الجلسة مع الذكرى الثامنة لتأسيس البرلمان العربي، ومبديا تطلعه لدور فاعل ‏للبرلمان العربي في الدفاع عن الحقوق العربية المشروعة، ومواجهة التدخلات ‏الإقليمية المُمنهجة في الشؤون الداخلية لدولنا ومجتمعاتنا العربية، ومحاربة ‏الإرهاب بكل صوره، ومن يموله ويدعمه.

وفي ختام كلمته، أكد الدكتور علي عبدالعال على دعم أي جهد ‏يهدف إلى تعزيز دور البرلمان العربي، في جميع المجالات، وعلى كل ‏المستويات، بما يلبي تطلعات شعوبنا العربية إلى مستقبل أفضل. ‏

يذكر أن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، شارك في الجلسة العامة التي عقدها البرلمان العربي، اليوم، بمقر جامعة الدول العربية برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي.

تعد هذه المشاركة هي الأولى من نوعها لرئيس مجلس الشيوخ، ولا سيما بعد عودة الغرفة الثانية للبرلمان إلى العمل.

وألقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق كلمة أوضح فيها أهمية انعقاد البرلمان العربى قائلا: "هذا البرلمان الذي أراه أحد أهم روافد الدبلوماسية البرلمانية العربية التي ما أحوج الأمة اليها في هذه المرحلة التاريخية العصيبة التي تمر بها".