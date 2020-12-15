فيديو.. مستقبل وطن: وجود خلل في تطبيق الدستور لا يمنع أننا دولة مدنية

قال عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إنّ تصريح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن تحول مصر لدولة ديمقراطية حديثة، يعني تدعيم الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، خاصة وأنّنا دولة مدنية وفقا للدستور، وكون وجود خلل في التطبيق، لا يمنع أن نكون دولة مدنية".

وتساءلت الإعلامية لميس الحديدي، عن موقف أحزاب الأغلبية بمجلس النواب المصري من برنامج الحكومة، وقال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، إنّه ينتظر إعلان الحكومة عن برنامجها: "الحكومة قدمت برنامجها الـ5 سنين اللي فاتت، وتستند فيه إنه مرتبط برؤية مصر 2030، وكانت وجهة نظر حزب التجمع إن اللي بتقدمه الحكومة ملهوش علاقة أوي برؤية مصر 2030، ولا يمثل هذه الرؤية ولا يحققها".

وأضاف عبدالعال: "برنامج الحكومة لما يقف عند حدود إنه بعض الإصلاحات الاجتماعية وكتير من الإصلاح النقدي والمالي يبقى فيه شك أننا هنوصل لـ2030 بالطريقة المرضية لشعبنا، وهنا ييجي دور المعارضة في إنها تقدم بديل للي بيقوله، لأنه مش كل اللي بيقوله صح ومش كله غلط، ولكن نوصل لاتفاقات، ولو موصلناش لاتفاقات نرفض الموازنة والخطة".

وقال عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إنّ الأولويات التشريعية لحزب مستقبل وطن سيتم الإعلان عنها من قبل الهيئة البرلمانية، لكنها تتطرق لكل ما يهم المواطن المصري ويرفع العبء عنه ويكون في صالح الدولة المصرية.

وأضاف هلال: "من ضمن همومنا الأساسية هو تفعيل القوانين، وسنمارس دورنا الرقابي على الحكومة حتى لو وافقنا على رئيس الحكومة وبرنامج الحكومة".

وتطرق هلال للجدل المثار حول مبادئ الشريعة الإسلامية في الدستور: "اللغط اللي حصل في مجلس الشيوخ كان سببه نص المادة 2 من الدستور اللي كانت بتقول إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، واللغط اللي حصل إن دي كانت جاية وفقا لمقترح لائحة، إنه لما تتشال النص ده بيدي رسالة إننا بنتراجع عن هذا المبدأ".

واستكمل هلال: "الأزهر الشريف هو المرجعية في نصوص الشريعة الإسلامية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي نص دستوري، وهو لا يعني التخلي عن الدولة المدنية".