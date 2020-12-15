"نقل النواب" توافق على مشروع قانون الميناء الجاف بـ6 أكتوبر

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، نهائيا، على قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بمنح التزام لتمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

ونصت المادة الأولى، على أن يمنح التزام التمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية ميناء السادس من أكتوبر الجاف، لشركة ميناء أكتوبر الجاف، شركة مساهمة مصرية، وشركة المشروع المؤسسة من التحالف الفائز لشركات السويدي إليكتريك - دي بي شنكر - السويدي للممتلكات اللوجيستية، وفق أحكام العقد المرافق للقانون وملاحقه.

كما نصت المادة الثانية، على أن تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة السابقة، 30 عاما من تاريخ التشغيل الفعلي للميناء، بينما نصت المادة الثالثة على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

كان اللواء عمرو إسماعيل رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة، عرض تفاصيل إنشاء أول ميناء جاف يتم تنفيذه في مصر بمدينة 6 أكتوبر، لخدمة حركة تداول البضائع والاقتصاد المصري عموما، ودوره في تخفيف ضغط شاحنات النقل على الطرق.

وقال خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنّ المشروع يتم تنفيذه على مساحة 100 فدان، والمخطط يهدف إلى ربط الميناء بشبكة السكك الحديدية، من خلال إنشاء وصلة تربطه مع خط سكة حديد القاهرة ـ إيتاي البارود.

واستطرد: المشروع سيساهم في زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، ويهدف إلى تخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ على شبكة الطرق وتقليل تكلفة التشغيل.

وأوضح أنّ المشروع يعتبر الأول في مصر، وسيكون مصمما وفقًا لأحدث المعايير العالمية، وهناك مخطط لربط الميناء بالموانئ البحرية عبر شبكة السكك الحديدية، كما أنّ المشروع سيساهم في زيادة طاقات الموانئ البحرية وتقليل زمن انتظار السفن وزمن الإفراج عن البضائع، كما يساعد على توفير فرص عمل للشباب.

و قال إنّ المشروع سيساهم في خدمة المناطق الصناعية، وتسهيل حركة التجارة بالمناطق المجاورة، موضحا أنّ التكلفة الاستثمارية للمشروع تصل إلى 100 مليون دولار.

ويبلغ إجمالي التكلفة التقديرية للإنشاءات والمعدات الخاصة بالميناء 176 مليون دولار يتحملها التحالف الفائز، وتشمل الإنشاءات: منشآت، ساحات حاويات، مرافق، طرق، أنظمة اتصالات ومراقبة، ونظام طاقة شمسية لتوليد الكهرباء، وتشمل المعدات: خطوط السكك الحديدية داخل الميناء وساحة السكة الحديد، معدة ريتش ستاكرز، جرارات الساحات، أنظمة التفتيش بالأشعة فوق البنفسجية، والمركبات.

ويتكون الميناء من مجموعة من الساحات المفتوحة، إضافة إلى محطة تفريغ وتحميل بضائع للحاويات (CFS) متضمنة: ساحة حاويات وارد مملوء، ساحة حاويات صادر مملوء / فارغ، ساحات حاويات مبردة، مخازن، شبكة طرق داخلية و شبكة سكك حديدية داخلية، أماكن انتظار شاحنات، ورش صيانة للمعدات، ميزان بسكول، دائرة جمركية متكاملة، مقرات لجميع الجهات الرقابية الحكومية (مثل الرقابة على الصادرات والواردات – الصحة - الزراعة – الاتصالات - الأمن العام)، فضلا عن مكاتب إدارية للهيئة العامة للموانى البرية والجافة، وشركة المشروع، ووكلاء الخطوط الملاحية، وشركات الشحن والتخليص والنقل.

وكانت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم، ناقشت اليوم مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام لتمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.